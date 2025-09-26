Refrenda alcalde Bonilla compromiso con ganaderos en Expogan 2025
El alcalde de Chihuahua Capital Marco Bonilla participó en la inauguración de la Expogan 2025, donde refrendó el apoyo del Gobierno Municipal al sector ganadero y reconoció el esfuerzo de quienes, a pesar de la sequía, mantienen en pie una de las actividades más importantes para Chihuahua.
Bonilla destacó el liderazgo del presidente de la Unión Ganadera Regional, Álvaro Bustillos, y expresó su reconocimiento a las productoras y productores que son ejemplo de trabajo duro, constancia y orgullo para el estado.
“Aquí la ganadería es mucho más que una actividad económica: es identidad y es cultura para nuestra tierra”, afirmó.
El alcalde recordó que la gobernadora Maru Campos ha respaldado de manera permanente al sector, luchando para que se mantenga fuerte ante los retos actuales.