Reportan mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller a exclusiva zona de Madrid, España.

By Israel Campos Montes

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, establecería su residencia en Madrid, España, específicamente en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de todo el país ibérico, reportan medios de esa nación europea.

La mudanza se daría en compañía de su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, de 18 años, quien estudiará la licenciatura de derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Fue el medio español ABC el que dio la información inicialmente y retomada por varios portales y rotativos mexicanos.

ABC destacó el hecho con titulares como “La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid” o “La mujer de López Obrador fija su residencia en Madrid pese a sus continuos ataques a España”, señalando un “viraje vital” que “no deja de sorprender”.

Este cambio de residencia se produce después de que, en mayo pasado, el mismo medio español informara que Gutiérrez Müller solicitó la nacionalidad de aquel país, amparada en la Ley de Memoria Democrática, por ser nieta de catalanes (por parte materna) y de castellanos (por parte paterna). Además, fuentes diplomáticas habrían confirmado que en marzo pasado pidió el permiso de residencia para instalarse en la capital ibérica.

POLÉMICA POR LA CONQUISTA

La noticia cobra relevancia debido a la postura previa de Gutiérrez Müller y del gobierno de López Obrador respecto a España. Se le ha señalado como una figura clave o la “eminencia gris” detrás de la polémica carta enviada por el entonces presidente al rey español Felipe VI el 1 de marzo de 2019, en la que se exigían disculpas públicas por los “agravios causados” durante la Conquista.

Dicha misiva provocó una “tensión” en las relaciones diplomáticas entre ambos países que se prolongó hasta el final del sexenio de López Obrador y el inicio de la presidencia (1 de octubre de 2024) de Claudia Sheinbaum Pardo. De hecho, el rey Felipe VI no fue invitado a la investidura de la gobernante por no responder al texto de 2019.

Los medios españoles sugieren que la mudanza de Gutiérrez Müller podría evidenciar un “posible alejamiento” tanto del expresidente López Obrador, quien se retiró a su rancho en Palenque, Chiapas, como de Sheinbaum Pardo. Algunos reportes indican que “en el gobierno mexicano no hay buena sintonía con Gutiérrez Müller”.

