Luis Antonio Tagle, figura entre favoritos a ser el nuevo Papa

fuente: Reuters

El cardenal filipino Luis Antonio Tagle aparece entre los candidatos a suceder al papa Francisco, de quien era muy cercano y afín en la idea de una Iglesia misionera muy centrada en la defensa de los marginados.

Tagle tiene 67 años, aunque las gafas le restan en apariencia algunos años. La sonrisa siempre lista también ayuda a Chito, como se conoce a este popular sacerdote entre más 90 millones de fervorosos fieles en su país.

Fue ordenado sacerdote en 1982 y se convirtió en arzobispo de Manila en 2011, un puesto políticamente influyente en una de las diócesis más grandes de Asia, donde el catolicismo está en crecimiento.

Luis Antonio Tagle fue nombrado cardenal por Benedicto XVI en 2012. Su nombre ya sonaba entre los papables en 2013, cuando Francisco se convirtió en el primer pontífice latinoamericano y la casa de apuestas británicas William Hill lo ubica hoy como segundo favorito, por detrás del exsecretario de Estado Pietro Parolin.

“Si yo fuera Dios, no me elegiría para ser obispo o cardenal”, dijo en una entrevista en 2018. “Pero como no soy Dios, Dios ve algo en mí probablemente que yo no veo en mí mismo y solo tengo que confiar”, agregó.

Un cardenal con doctorado

Luis Antonio Tagle nació el 21 de junio de 1957 en Imus, cerca de Manila, en una familia modesta, y pasó por varias escuelas católicas de la capital antes de estudiar filosofía y teología. Hizo también un doctorado en Estados Unidos.

Tagle era popular en su país por sus conversaciones con los fieles después de misa y por incluso invitar a mendigos a cenar en su residencia.

La adaptación a la vida en Roma y a las formalidades del Vaticano no fue fácil. Una vez olvidó usar su alzacuello clerical en una reunión, y bromeaba con sus estudiantes de teología con que hacía “sufrir a los italianos” cuando hablaba su idioma.

Siempre mantuvo un lazo estrecho con el papa argentino, que le encargó en 2019 la Congregación para la evangelización de los pueblos, que supervisa las actividades de difusión del catolicismo en el mundo.

Fue después nombrado pro-prefecto del departamento, cuando el Papa reformó la congregación en 2022. Quedó a cargo de la sección de “Primera Evangelización y Nuevas Iglesias Particulares”, con responsabilidad sobre nuevas diócesis.

Luis Antonio Tagle, un cardenal crítico con injusticias

El cardenal Luis Antonio Tagle es un orador elocuente con una voz tranquilizadora. Se ríe de sus propios chistes e inyecta humor autocrítico en sus homilías. Pero también es conocido por ser franco.

Como arzobispo de Manila, Tagle criticó la sangrienta guerra contra las drogas llevada a cabo por Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas en ese momento.

“No podemos permitir que la destrucción de vidas se convierta en algo normal. No podemos gobernar la nación matando,” dijo Tagle en una carta pastoral en 2017.

Tagle ha pedido una Iglesia más humilde y abierta. En una cumbre del Vaticano en 2019 sobre el combate al abuso sexual infantil señaló a los rangos superiores de la Iglesia.

“Nuestra falta de respuesta al sufrimiento de las víctimas, e incluso hasta el punto de rechazarlas y de encubrir el escándalo para proteger a los perpetradores y la institución”, dijo a la delegación. “Ha herido a nuestro pueblo, dejando una herida profunda en nuestra relación con aquellos que hemos sido enviados a servir”.

Sin embargo, ha sido acusado de no abordar suficientemente el problema en Filipinas.

También fue cuestionado sobre la contratación en República Centroafricana de un sacerdote belga condenado por abuso infantil en la organización benéfica del Vaticano Caritas, que Tagle lideró entre 2015 y 2022.