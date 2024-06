AMLO recomienda a Cortés ‘respirar profundo’

fuente: excelsior

El Partido Acción Nacional (PAN) está en su derecho de impugnar el resultado de las elecciones del 2 de junio de este año, declaró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el líder nacional de esa fuerza política, Marko Cortés anunció que recurrirá a tribunales electorales por estimar que se vivió en el país una elección de estado en la que intervino el presidente López Obrador, a través del uso de los programas sociales, el mandatario federal dijo que no está para dar consejos y que lo mejor es que el dirigente blanquiazul siga su camino y respire profundo.

Está en su derecho, pero la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia posiblemente desde la elección del presidente madero. No me voy a meter a dar consejos, la verdad que sí, ja, no no, no quiero comentar nada. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, es muy importante saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión. Entonces, vivimos en un país libre y no tenemos nada que temer, tenemos nuestra conciencia tranquila; nosotros llegamos aquí para hacer realidad, la democracia, no fue la lucha del poder por el poder poder” respondió el presidente.

López Obrador agregó que un político vulgar siempre está pensando en cuánto tiempo más permanecerá en la vida pública de su país, solo que en su caso, tiene claro que al concluir su sexenio su ciclo también estará terminado, por lo que no tiene apego al dinero ni al poder.

Aseguró que se dedicó en su gobierno a trabajar por el país con base en sus ideales y a cuidar su autoridad moral para “no dejar trozos de su dignidad en el camino”.

La noche de este lunes el líder del PAN, Marko Kortes anunció que los equipos jurídicos de su partido revisan las actas de la elección para cotejarlas en los cómputos distritales del próximo miércoles y se preparan para “defender cada voto de las y los mexicanos” en razón de que “no podemos dejar pasar que esta fue una elección de Estado, en la que el presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda”.