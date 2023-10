Elon Musk estima que X vale unos 19,000 mdd, 25,000 mdd menos de lo que pagó

Forbes

Unos de los financiadores de la compra de Twitter, adquirida por 44,000 mdd, indicó que el valor de X es de entre 15,000 o 16,000 mdd.

Elon Musk, el empresario que adquirió la plataforma de redes sociales X (antes Twitter) por 44,000 millones de dólares hace un año, mencionó este lunes en documentos internos para sus empleados que el valor de la compañía actualmente se estima en alrededor de 19,000 millones de dólares.

La compra de Twitter, que se cerró el 27 de octubre de 2022, implicó que dejara de cotizar en bolsa, por lo que sus cuentas ya no son accesibles al público y se conocen a través de comentarios de Musk o documentos como los obtenidos por medios como Fortune, The Verge y The New York Times.

Se trata de documentos sobre el plan de compensación en acciones para los empleados que valora esos títulos en 45 dólares, aunque señalan que “el valor de mercado justo por acción está determinado por la junta directiva”, y ese organismo no ha sido creado formalmente en X.

Hay una diferencia de percepción con el fondo mutuo Fidelity, uno de los financiadores de la compra de Twitter, que ayer divulgó que rebajaba el valor de su inversión, de unos 300 millones de dólares, en un 65%, lo que situaría el valor de X en unos 15,000 o 16,000 millones.

Previamente, en marzo, la empresa ofreció acciones a los empleados que situaban el valor en unos 20,000 millones, indica Fortune.

El propio Musk, en una conversación con una usuaria de X en septiembre en la que acusaba a la Liga Anti Difamación de “destruir valor” a la compañía por sus críticas a los mensajes de odio en la red, pareció indicar entonces que X tenía un valor un 90% inferior al de la compra, en torno a 4,000 millones de dólares.

Con información de EFE