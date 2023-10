Entonces, ¿cuál es el mejor equipo de la Conferencia Americana?

ESPN

Cuatro equipos igualan con la mejor marca en la AFC después de las primeras ocho fechas de la campaña regular

Hace una semana, exactamente, escribimos sobre cómo los Kansas City Chiefs se levantaron de un incierto inicio de temporada y, a pesar de algunos deslucidos triunfos, se mantenían como el mejor equipo de la Conferencia Americana.

Hoy, no estamos tan seguro.

Escuchen, no cabe duda que Patrick Mahomes y Cía. se mantiene entre los equipos a vencer en la Americana, pensando en el boleto al Super Bowl LVIII de febrero próximo, pero la diferencia entre ellos, y los que vienen –si es que existe dicha diferencia– ya no es tan clara.

Hoy, hay cuatro equipos empatando con la mejor marca de la AFC: 6-2; uno de cada división. De todos ellos, los Chiefs son el único equipo que no ganó en la jornada dominical.

Los Jacksonville Jaguars están montados sobre la racha ganadora más larga en toda la NFL, cinco victorias consecutivas, en una liga donde ninguno de los 31 equipos restantes hila más de tres. Triunfos sobre los Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, New Orleans Saints y hasta Pittsburgh Steelers, si se quiere, no imponen tanto. Está bien. Pero, hay que salir a ganar los partidos, y los Jaguars lo están haciendo de la mano de un Travis Etienne Jr. encendido.

Los Miami Dolphins siguen con su paso de ofensiva récord, y este domingo, Tyreek Hill se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en rebasar las 1,000 yardas en recepciones en los primeros ocho partidos de una temporada. Cuando hacen click, los Dolphins le ponen puntos en el marcador a cualquiera, y la variedad y peligrosidad de sus armas los convierten en un rival formidable. Miami ha ganado tres de los últimos cuatro, y sus dos derrotas en el año han llegado ante los Buffalo Bills y Philadelphia Eagles, este último descalabro el de la jornada previa. En términos de los rivales que han propinado derrotas, nadie tiene un currículo que luzca mejor que el de los Dolphins.

Los Baltimore Ravens sufrieron, quizás, de más para guardar el resultado este domingo en contra de los Arizona Cardinals, pero han ganado tres en fila, incluyendo victorias sobre los Tennessee Titans y Detroit Lions en ese periodo. Sus derrotas ante los Colts y Steelers ocurrieron en partidos que, aparentemente, estaban ganados, dejándose remontar increíblemente en los momentos finales. Una mejor gestión de partido, y los Ravens podrían tener una marca perfecta. Pero, el hubiera no existe, y estos cuestionamientos respecto a cómo se administran las ventajas de los juegos seguirán apareciendo en torno a Baltimore, especialmente después de un juego como el de hoy en el que permitieron a Arizona aproximarse a un touchdown de distancia, en parte gracias a que cedieron la posesión en una patada corta hacia el final.

Finalmente, hablando de los equipos de 6-2, regresamos a los Chiefs. Seguro, caer ante un rival divisional de visita no es lo peor en la NFL, pero los Denver Broncos son un equipo considerado ampliamente como en ruinas después de un arranque de 2-5 hasta antes de hoy, con la peor versión profesional de Russell Wilson en los controles. A ese mismo Wilson, se le permitieron tres pases de anotación esta tarde, por parte de la defensiva de Kansas City. Mahomes jugó particularmente errático, de acuerdo a lo que nos tiene acostumbrados, aunque vale la pena destacar que apareció en el reporte de lesionados con síntomas similares a los de influenza.

Y, del resto del pelotón, ¿vale la pena rescatar a alguien? Qué bueno que se menciona, porque los Cincinnati Bengals de este domingo lucieron como aquellos de las últimas dos campañas, y no los que arrancaron este año con registro de 1-3. El quarterback Joe Burrow luce más sano de lo que se ha visto en toda la temporada, y si algo aprendimos de la campaña regular pasada de Cincy, es que siempre hay tiempo para un cierre fuerte. Hoy, los Bengals están parados en 4-3 –con idéntica fija que los Steelers y Cleveland Browns–, mirando de reojo a los Ravens en la Norte de la Americana.

No podemos descontar, todavía, a los Bills, y su 5-3, después de su victoria de jueves por la noche para abrir la Semana 8. Tropiezos ante los New York Jets, Jaguars y New England Patriots nos tienen rascándonos la cabeza respecto a Buffalo, que en su momento vapuleó a Miami. No está la consistencia de otros años, pero tampoco ha desaparecido la peligrosidad de este equipo.

Y, ¿los Jets? Después de todo, Zach Wilson ha logrado, apenas, mantener a flote el barco, con todo y que victorias como la de hoy ante los New York Giants impresionan poco. El punto es no perder demasiado distancia ante los líderes, para el caso de que Aaron Rodgers complete su regreso en tiempo récord de una rotura de tendón de Aquiles.

Entonces, ¿en qué quedamos?

Los Power Rankings de la NFL en ESPN no se publican hasta el próximo martes, pero podemos jugar con algunas ideas. Al momento de la Semana 8, y con el “Monday Night Football” como único compromiso pendiente, se antoja que Miami puede ser, con lo justo, el mejor equipo de la Conferencia Americana.

Muy de cerca, están los Chiefs, que deben ascender uno o dos peldaños una vez que Mahomes supere su padecimiento.

El escepticismo en torno a Jacksonville es comprensible, en un caso clásico de “hasta no ver, no creer”, pero el triunfo europeo sobre Buffalo y la cerrada derrota ante Kansas City a principios de año son para tomarse en cuenta.

Baltimore no puede vivir del hubiera, y por desgracia, radica en el sector más competido, con Cleveland y Cincinnati, principalmente, asomándose como amenazas serias en la carrera por el título divisional. En este momento, dejaría a Cincy empatado con Baltimore y Jacksonville, parados en el tercer peldaño de la AFC.