Procura ICHMujeres seguridad de las chihuahuenses con nuevo Punto Naranja

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) instaló un Punto Naranja en las instalaciones del Centro Comunitario Villa-Revolución, el cual ya se encuentra en funcionamiento como un lugar de resguardo temporal para mujeres que puedan estar en alguna situación de peligro.



Actualmente, el ICHMujeres cuenta con 216 Puntos Naranja, los cuales se encuentran en los municipios de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Camargo, Meoqui, Aldama y Aquiles Serdán; estos disponen de personal capacitado para brindar primeros auxilios psicológicos, atender y canalizar de manera adecuada los casos que puedan presentarse.



En el evento de inauguración de este punto, se contó con la presencia de la subsecretaria de Grupos Vulnerables y Cohesión Social de la SDHyBC, Nancy Frías Frías; la titular del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Lydia Alicia Terrazas Lara; de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSPE, Jessica Ramírez Vargas y Carmen Leticia Salas Pérez, promotora del Centro y Comedor Comunitario Villa-Revolución.



Raquel Bravo Osuna, directora general del ICHMujeres, expresó que los Puntos Naranja no solo son un lugar físico; sino uno símbolo de la solidaridad y el apoyo hacia las mujeres que enfrenta los peligros de la violencia de género, “Representan la determinación de nuestro gobierno y sociedad para no tolerar la violencia de género y el acoso callejero, y demuestra nuestra disposición para proteger a quienes más lo necesitan”.



En su discurso, la directora del IMM, Lydia Alicia Terraza Lara, resaltó la importancia de tomar conciencia de como la violencia no solo afecta a las víctimas de la misma sino a toda la sociedad en su conjunto, por lo cual es de vital importancia seguir tomando acciones decididas para combatirla.



Frías Frías, señaló durante su intervención lo significativo de la apertura de un Punto Naranja en el Centro Comunitario Villa-Revolución, para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y en la promoción de la igualdad de género, que proporciona un espacio seguro para las mujeres en situación de riesgo.