Piden donadores de sangre para Eloisa Gonzalez

Solicito su apoyo POR FAVOR para la Señora ELOISA GONZALEZ ALMAZAN cuñada de nuestro compañero Lic. Horacio Octavio García Almazán Asesor Técnico de la Comisión de Vigilancia del Tsj; la cual se encuentra internada en el HOSPITAL ISSSTE Lázaro Cárdenas, ubicado en Av. Américas y Universidad de esta Ciudad.; están solicitando 2 donadores de sangre de cualquier tipo, acudir al banco de sangre ubicado en el área de urgencias en un horario de 7:30 a 09:30 horas presentarse con una identificación (INE, pasaporte, cédula o licencia de manejo) de manera URGENTE

REQUISITOS:

Edad de 18 a 65 años de edad Pesar más de 50 kg Presentar identificación oficial vigente Llevar un jugo para tomar antes de la donación No haber tenido cirugías en los últimos 6 meses No haberse realizado tatuaje, perforación, microblading o depilación laser en el último año No haber ingerido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas No estar embarazada o lactando, se puede donar menstruando Para donación de plaquetas no haber consumido aspirina en los últimos 10 días No acudir si presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, dificultar parta respirar, dolor de garganta. Etc.) y diarrea en los últimos 30 días No acudir si ha tenido contacto con paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 NO ACUDIR ACOMPAÑADO (A) Conocer el NOMBRE COMPLETO del paciente a quien va donar. No es necesario el AYUNO, antes de acudir puede consumir café, té, fruta y abundantes líquidos.

TEL. DE CONTACTO 614 2895151