El Paro del SNTE: ¿decisión o imposición?

Por Moisés Alvarez Palacio.

El SNTE decidió irse a paro de labores este 16 de octubre del presente año, esto por la falta de distribución de los libros de textos gratuitos. Esta medida deja a 725 mil estudiantes sin clases. ¿Fue la mejor decisión o fue imposición? No lo sé, el tiempo lo dirá, lo cierto es que ni todos están a favor, ni todos están en contra. Los maestros siempre hemos sabido sacar adelante la educación ante las malas decisiones de las autoridades educativas ya sean federales, estatales o locales y ante esta situación no hubiera sido la excepción. No había necesidad de afectar a los estudiantes y padres de familia, sin embargo, el magisterio se solidarizó con el SNTE. Esta situación más bien atiende intereses políticos. Por una parte, el SNTE da la impresión de estar controlado por el gobierno federal a manos de morenistas y donde, por supuesto, estas decisiones o imposiciones, más que favorecer a los estudiantes, favorecerán a los líderes sindicales y sus allegados, pero eso se sabrá a ciencia cierta en los próximos meses, cuando vengan las reparticiones de candidaturas a elecciones populares, donde, por supuesto, habrá maestros sindicales apoyando y representando a Morena. Por otra parte, está el Gobierno del Estado de Chihuahua en poder de los panistas, que no ceden ante las imposiciones o decisiones del Gobierno Federal. Los LTG más bien, es una batalla de poder entre PAN y Morena; y en medio y más afectados están los estudiantes, padres de familia y la educación. Si la decisión del SNTE fue tomada para favorecer la educación de los estudiantes, entonces también tendrá que tomar este tipo de medidas en contra del Gobierno Federal para que al magisterio nos mejoren el servicio de salud que nos brinda el ISSSTE, prestaciones, mejorar los diversos procesos de la USICAMM, pero también, exigirle al gobierno que mejore las escuelas en su infraestructura, que cuenten con los servicios básicos, que destinen presupuesto para que todos los alumnos y alumnas cuenten con su desayuno escolar. Estas y otras tantas carencias son las que también se deben exigir a través de estas medidas y no solamente hacerlo con un pliego petitorio.