Más de 150 mil deportistas participaron en el Sport Fest 2023

Concluyeron exitosamente los torneos, exhibiciones, competencias y campeonatos estatales y nacionales de diferentes disciplinas deportivas que se realizaron durante un mes y medio en el Sport Fest 2023, con la participación de más de 150 deportistas de esta localidad.



El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, manifestó que se logró el objetivo y se cerró con broche de oro el evento deportivo más grande del norte de la República Mexicana, con una macro activación física a cargo del brasileño Luis Agripino y la carrera pedestre de Foxccon 2023, donde participaron más de 3 mil corredores.



Con el apoyo del Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se llevó a cabo del primero de septiembre al 15 de octubre el Torneo Nacional de Tiro con Arco, torneos de volibol de playa y de sala, así como de softbol y el Campeonato Nacional de Bicicross, además de la Carrera Off Road, el Torneo Municipal de Tae Kwon Do, el Campeonato de la Artes Marciales Mixtas y competencias de básquetbol, frontón, airsoft y esgrima.



Las actividades se desarrollaron simultáneamente en el Parque Extremo, en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, el Gimnasio del Deporte Adaptado y los gimnasios municipales Ignacio Allende, Bertha Chiu, Manuel Auza Prieto, Josué Neri Santos, la alberca “Lolita” Gómez, Deportivo San Ángel, los Campos Cheramis, Escuela Secundaria Técnica 44, las dunas de Samalayuca y el parque El Chamizal, entre otros.



“El Sport Fest cada día cobra más vida, es más fuerte y consolidado, gracias a todos los colaboradores del IMDEJ que están diariamente trabajando de una manera muy comprometida, logramos con ese esfuerzo impactar en esa cantidad de personas que gustan de activarse”, dijo Escalante.



Destacó que su agradecimiento es muy grande hacia los presidentes de las ligas municipales deportivas de Ciudad Juárez por la convocatoria y el desempeño que tuvieron dentro del Sport Fest para desarrollar el deporte.



“Dentro, fuera de una instalación deportiva, una cancha, una pista, un campo, te encuentras a la gente feliz y contenta, la verdad no puedo describirte qué alegría se siente el poder incentivarlos a través del deporte, ves playeras del sport Fest por toda la ciudad y por todo el estado y eso te motiva para seguir planeando y seguir haciendo que el deporte crezca”, expresó.



Consideró que cambiar la imagen de Ciudad Juárez, a través del deporte, así como involucrar a los niños para que conozcan algún deporte y hayan pedido información para incursionar en una disciplina, es mucho más importante.



“Ciudad Juárez es vista en panoramas internacionales como un ciudad que le apuesta a la educación, a la cultura y al deporte, en beneficio de los niños y jóvenes, para que no caigan en las adicciones”, agregó.