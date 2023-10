Alejandro Fernández es reconocido por el Capitolio de EU

Excélsior

ANDREA HERNÁNDEZ

“El Potrillo” vivió uno de los momentos más importantes de su carrera musical y agradeció a la comunidad latina en Estados Unidos.

Alejandro Fernández es uno de los cantantes de regional mexicano más representativos en la actualidad, es por ello que a través de su cuenta de Instagram “El Potrillo” compartió uno de los momentos más importantes de su carrera, un reconocimiento por parte del Congreso de Estados Unidos.

Cabe recordar que el intérprete de “Como quien pierde una estrella” actualmente se encuentra en Estados Unidos con motivo de su gira “Amor y Patria” y este viernes se presentará en Washington D.C.

El Capitolio de Estados Unidos reconoce al cantante mexicano Alejandro Fernández

En su cuenta de Instagram, Alejandro Fernández compartió una publicación en la que habló sobre su experiencia. En la primera fotografía aparece vestido de charro sosteniendo el reconocimiento y en un video que agregó se le escucha decir como parte de su discurso: “Salir de mi casa en gira es un esfuerzo de amor muy grande, de amor a la música, a mi familia, a mis fans y también a nuestra comunidad, pero nada se compara con el sacrificio que muchas familias hacen por obtener un mejor futuro para sus hijos”.

¿Por qué el Capitolio le hizo un homenaje a Alejandro Fernández?

El homenaje fue debido a que Fernández es considerado un embajador de la cultura y tradiciones mexicanas a través de sus canciones, además de que ha empoderado a la comunidad latina en Estados Unidos. En el reconocimiento que recibió se puede leer: “Conmemorando la vida de Alejandro ‘El Potrillo’ Fernández por sus continuas contribuciones a la música mexicana y la cultura latina internacional”.

Un charro en el capitolio …Ayer fue uno de esos días que se quedan en la memoria. No solo por el orgullo de caminar vestido de charro por uno de los edificios más importantes del mundo, sino por recibir este reconocimiento de manos de mis hermanos latinos. Generaciones de luchas, crecimiento y amor culminan en uno de los honores más grandes de mi vida”

Asimismo, el intérprete de “Me dediqué a perderte” agradeció a la Congresista Nanette Barragán, el Caucus Hispano y a los latinos que trabajan en el gobierno estadounidense y agregó: “Desde el Rancho de los Tres Potrillos hasta el Capitolio de los Estados Unidos de América, los Fernández somos México. Siempre para adelante. Siempre con el orgullo de ser mexicanos. Siempre con el honor de ser ‘tu Potrillo. Vamos juntos.”

Una parte de las ganancias de su actual gira irá para la fundación Friends of the National Museum of the American Latino, la cual es la creadora del Museo Nacional del Latino Estadounidense y actualmente, “El Potrillo” está buscando que se construya el museo, pues aunque el Congreso aprobó su creación en 2020, aún falta aprobar su ubicación, que sería en la explanada de Washington conocida como el National Mall.

AIHC