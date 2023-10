Inaugura alcalde Feria de Paz

Con la participación de los tres órdenes de Gobierno, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, inauguró este día la Feria de Paz, en el marco de la Estrategia Especial para la Construcción de la Paz en los 50 Municipios Prioritarios.



El evento se llevó a cabo en la Plaza Juan Gabriel, ubicada en la Zona Centro, entre las calles Mariscal y Santos Degollado, donde se colocaron distintos módulos de servicio a la comunidad juarense.



El alcalde destacó la toma de protesta de 10 representantes de colonias de esta frontera donde mayor incidencia delictiva se presenta, particularmente en el tema de homicidios, entre las cuales se encuentran el Centro, Altavista, Senderos de San Isidro, 16 de Septiembre, México 68 y Riberas del Bravo.



Señaló que se ha estado trabajando desde el inicio de la administración de forma coordinada con el Gobierno Federal, por ello se han establecido las 10 zonas en las que es necesario redoblar esfuerzos para persuadir a los jóvenes a fin de que no se vayan por el camino de la violencia.



“Es una estrategia inteligente porque no se descuida el trabajo que debe realizarse en la ciudad y además, se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal para atender las zonas que requieren mayor esfuerzo”, indicó.



Comentó que el Gobierno Municipal se unirá a cualquier iniciativa que sea buena para la ciudad y una vez que se haga una brigada de evaluación en las 10 colonias con mayor incidencia, el Municipio ampliará los apoyos que sean necesarios.



Durante la Feria, el acalde agradeció la presencia y apoyo que la federación ha tenido y seguirá teniendo, dando servicios a los juarenses.



“Trabajamos pensando que la gente pueda hacer su vida ordinaria. En Juárez la gente no pide mucho, solo con tener paz y estabilidad, pues es una ciudad muy generosa”, expuso el Presidente Municipal.



Entre los servicios que se ofrecen en la Plaza Juan Gabriel son trámite de becas escolares, descuentos en recargos del Impuesto Predial y multas viales, engomado ecológico, cortes de cabello, fumigación, vacunas y desparasitación de mascotas.



Así mismo, se brinda salud mental, unidades médicas móviles, cartas de identidad, rehabilitación de alumbrado, además de constancias de no antecedentes penales, donación de árboles, trámites de Infonavit y acopio de basura electrónica.



El titular de la Unidad de Mesas de Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Froylán Enciso Higuera, tomó protesta a los 10 representantes de las colonias que estarán trabajando a favor de la construcción de la paz en la ciudad, además de promover el bienestar.



El funcionario agradeció al alcalde Pérez Cuéllar y dijo que con este tipo de acciones se hace realidad lo que ha mencionado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de atender la seguridad por medio de instituciones de seguridad.



Dijo que no importa cuántos elementos haya si continúan las circunstancias que heredaron los gobiernos anteriores, de reclutar a los jóvenes en actividades delictivas, por lo que es necesario cambiar la idea de que es más atractivo realizar conductas delictivas en vez de estudiar y trabajar de manera honrada.



El director general de Atención a Personas y Grupos Vulnerables del Sistema Nacional del DIF, Raúl Mustafa Yassin, señaló que es importante que las instituciones trabajen en equipo y que la población se sume a los gobiernos.



Comentó que a través de estas estrategias los tres órdenes de Gobierno atienden los problemas que se viven en Juárez.



Oscar Fidencio Ibáñez Hernández, en representación de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, comentó que sin la paz y el respeto difícilmente se puede construir.



En esta Feria participan más de 20 instituciones del Gobierno de México que llegaron desde ayer para apoyar. También se encuentran módulos del Estado y del Municipio como Regulación Comercial, Consejo local de Tutelas, Sistema de Justicia Cívica Municipal, Salud, Instituto Municipal de las Mujeres, Obras Públicas, Tesorería, Juventud, la Secretaría del Ayuntamiento y Ecología con vacunación y desparasitación de mascotas.



Durante el evento estuvieron la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez; la directora de Programas de Bienestar en Juárez, Elizabeth Guzmán Argueta; el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz; el Fiscal del Estado, César Jáuregui y el delegado de Programas de Bienestar en el Estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.



La Feria de Paz incluyó programas, servicios y acciones, además de mesas de trabajo para atender a todos los asistentes, así como actividades artísticas.