Danna Paola reacciona a rumores de multa por interpretación de Himno Nacional

Diario de México

By Luis Soriano

Danna Paola opinó sobre los rumores de que supuestamente podría ser acreedora a una multa por no haber interpretado como lo marca la ley el Himno Nacional, previo a la pelea del Saúl “El Canelo” Álvarez.

En entrevista con varios medios de comunicación, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la cantante mexicana explicó que ella cantó el Himno Nacional Mexicano con mucho respeto y reiteró que pudo enfrentar un miedo que tenía desde hace tiempo al interpretar el lábaro patrio.

Aunque, la intérprete de “Sodio” aseguró que fue una bonita experiencia que ganó su corazón.

Por otra parte, Danna reaccionó a los rumores que apuntaban a que podría ser multada por cantar en un tono diferente el Himno Nacional Mexicano, y explicó que, aunque no le ha llegado ninguna notificación de alguna multa, considera que únicamente están buscando algún error para criticar.

“No me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada, al final siempre es buscar errores, yo creo que lo canté muy bien con mucho orgullo con amor, es algo que me enorgullece mucho, ya si le quieren buscar errores o lo que sea, pues que me multen“, acotó.