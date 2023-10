Con PRI, PAN y PRD tenemos 42 puntos y falta que la gente me conozca: Xóchitl

La Razón

Por: MAGALI JUÁREZ

Pide que cada partido vaya por sus votos.

Aspirante del Frente niega ir 30 puntos abajo; llama a institutos a lograr votación con su estructura y liderazgos; ella va por ciudadanos distantes de partidos, señala; admite que sólo 50% la ubica, pero trabajará para ser conocida; criterio para ser candidato de la alianza será la competitividad, apunta; va por vetar a impresentables.

Luego de días en los que afloraron hechos e indicadores sobre los que no faltó quien encendiera focos rojos, Xóchitl Gálvez se ha vuelto a calzar los guantes para, rumbo al 2024, tratar de articular, como en el box, golpeo y estrategia. Lo ha hecho tras reuniones de planificación con su equipo y el resultado han sido algunas líneas que definió en un acto el domingo pasado.

En charla con La Razón, la coordinadora del Frente Amplio por México habla de tiempos, de personas y de estrategia, de componentes como el de agenda, el operativo y el técnico.

En el caso de la conjugación con los partidos, tema sobre el que persistían inquietudes, la hidalguense parte de la idea de que la fuerza de los que la arropan es de 42 por ciento, con base en la elección del 2021: el PRI, con 19 puntos; el PAN, con 20, y el PRD, con tres o cuatro, refiere.

Y al respecto apunta: “Que cada partido vaya por sus votos que tiene, que los trabaje con sus liderazgos, con su estructura, que lo hacen muy bien, y yo iré por ésos que están haciendo falta”, en alusión a los de los ciudadanos que no participan de la política.

Señala, sin embargo, que el 50 por ciento de los mexicanos no la conoce y, por ello, “voy a trabajar para que me conozcan, para eso es una campaña”.

También plantea que, en un momento dado, cuando se definan candidaturas, le permitan “vetar a un impresentable”.

“Sí tendríamos que ser mucho más cuidadosos, hoy más que nunca, en poner personajes en las candidaturas locales, diputaciones federales, estatales, gobiernos estatales, a gente que sume a este proyecto”.

En esa lógica, sostiene que con los liderazgos de los institutos políticos acordó, como uno de los criterios para la definición de las postulaciones, el de la competitividad.

“Tiene que ver con una buena trayectoria, trabajo hecho en la calle. Le diría a los que aspiran a esto: ¡trabájenle! Tirando la hueva en el sillón no van a ser competitivos”.

En la conversación, la aspirante marca con recurrencia cuestionamientos a las políticas del gobierno, como la de abrazos y no balazos, que tacha de “criminal”, o de su adversaria, Claudia Sheinbaum, quien, sostiene, “es candidata desde hace cinco años”.

Se acerca la etapa de la precampaña. ¿Cómo están sus tiempos?, ¿cuándo pide licencia en el Senado?, ¿cómo va la organización interna? Lo primero que hay que decir es que Claudia (Sheinbaum) es la candidata desde hace cinco años, no nos equivoquemos; el proceso interno fue una simulación. El Presidente, desde el día que llegó, empezó a perfilar cómo dejar a una sucesora cque en este caso es Claudia—, creando todos estos servidores de la nación, que lo que han hecho a lo largo y a lo ancho del territorio es operar los programas sociales, entregar las tarjetas de adultos mayores, decirle a la gente que eso se los da el Gobierno y el Presidente; ésa es la estructura que él tiene y el resto no le importa: sin medicinas, no le importa si no hay seguridad, abandonó por completo el tema de carreteras, de caminos, y te pongo una lista tremenda; quitó las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, porque él le apuesta a que con esa estructura puede dejar a su sucesora.

Entonces, hace tres meses y medio yo todavía ni aparecía en la escena pública; el próximo jueves se cumplen cuatro meses que toqué la puerta de Palacio Nacional, que toqué la puerta para que me dieran el derecho de réplica, y hace tres meses y medio me inscribí o anuncié que buscaría ser la aspirante a coordinar este Frente Amplio por México, salí de fuera, no me tenían ni los partidos, no era la candidata de los partidos a coordinar este frente, ni del PAN ni del PRI ni del PRD, hay que decir las cosas como son, y en ese momento empiezan a voltear, empiezo a tener un crecimiento importante, le gusta a la sociedad civil, a esta ola rosa —que ahora es la fuerza rosa—; les gusta que los partidos abran el proceso y, de manera sorpresiva, lo gano y eso tiene un mes que sucedió.

Había que sentarse a planear, a hacer procesos, y yo traigo la formación de ser empresaria y, en ese sentido, pues a conformar el equipo que va a hacer posible esto y en eso, pues obviamente todos los que se dedican a escribir, pues “la candidata está sola”, “los partidos no la acompañan”, “los ciudadanos están enojados porque están los partidos”; entonces, ayer quedamos, con los ciudadanos, que los partidos son indispensables en este proceso, y con los partidos, que los ciudadanos son indispensables; entonces, necesitamos ir a una reconciliación entre ciudadanos y partidos que nos lleve a esta nominación final y luego a ganar lo que nos hemos propuesto.

Toda mi vida he venido de abajo. Yo no tuve oportunidad de tener papás científicos que me abrieran brecha. Yo tuve que llegar de mi pueblo a los 17 años a vivir en un cuarto de lámina y a entrar a la universidad, trabajar y estudiar, que es una cosa complejísima estudiando ingeniería. Mi vida siempre ha sido adversa y hoy estoy enfrentando una elección de Estado”

¿Cuáles son los tiempos? Yo rendiré mi informe como senadora; estoy por anunciar las fechas antes de irme del Senado. Obviamente, es un espacio importante para mí, para darme a conocer. Posteriormente, me separaré del Senado para iniciar mi precampaña, que inicia del 20 al 25 de noviembre, no tenemos la fecha precisa, y tiene estimado acabar del 20 de enero en adelante, aunque hay la intentona de acortar el proceso; eso a mí no me beneficia, porque obviamente a mí sólo me conoce el 50 por ciento de las personas; necesito que las personas me conozcan y para eso están los spots internos de los partidos de la precampaña.

En ese sentido, cuento con todo el respaldo de los partidos, no me están escatimando nada; ya tenemos equipo nombrado, al menos de primer nivel; ya están los coordinadores de los tres partidos y hay ciudadanos que no tienen partido para equilibrar, y luego nos vamos a una etapa de intercampaña y viene la campaña, que será del 3 de marzo al 3 de junio; todo eso lo va a determinar el INE y entonces, ahora sí, habrá una ganadora, porque así es la democracia.

La señora Sheinbaum quiere ganar sin competir, porque ella está acostumbrada a eso, a que la pongan, a que le abran el camino, que le hagan los eventos, basta que levante el teléfono y le diga a una gobernadora: “Quiero 10 mil personas”, y en su mayoría son gente de los programas sociales. En el mío llegan por su propio pie, pagan su boleto, los 32 xochilovers que vinieron pagaron su boleto, los que llegaron al WTC (el domingo pasado) pagaron su boleto. En su momento se pondrá transporte, los partidos seguramente, porque aquí no les vamos a ofrecer programas sociales, porque no tenemos; la gente que venga a los eventos masivos vendrá por convencimiento.

La aspirante presidencial del FAM, Xóchitl Gálvez, ayer, en entrevista con La Razón.Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

¿Se siente en desventaja? Toda mi vida he venido de abajo. Yo no tuve oportunidad de tener papás científicos que me abrieran brecha. Yo tuve que llegar de mi pueblo a los 17 años a vivir en un cuarto de lámina y a entrar a la universidad, trabajar y estudiar, que es una cosa complejísima estudiando ingeniería. Entonces, mi vida siempre ha sido una vida adversa y hoy estoy enfrentando una elección de Estado; el jefe de campaña ya sabemos quién es. Hoy sabemos que hay una presión constante a los medios de comunicación, los señalan de conservadores.

De mí se hizo pública mi información fiscal y bancaria por ser empresaria, cuando no han dicho que yo había cometido un delito; ser empresaria y tener contratos privados no es un delito; malo sería no tener contratos y no pagar impuestos, por ejemplo. En ese sentido, sí se usó información confidencial mía para tratar de fulminarme en la candidatura y luego viene lo de mi vivienda, que es una vivienda de interés medio en una colonia popular, de menos de 250 metros, que yo notarié, que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad, que nadie me dijo que fuera ilegal, y: “vamos a demoler su casa”. Pues demuélanla, no pasa nada, millones de mexicanos me dan su casa.

Ayer vi la película de Rocky IV y me encantó, porque al pobre le pegan, le pegan, le pegan, pero todo está en la mente; en mi mente no conozco doblarme, no conozco vencerme, no me van a lograr quitar el ánimo que tengo, porque sé que me asiste la razón, porque sé que millones de mexicanos viven con miedo, porque sé que millones de mexicanos no tienen para una medicina, porque sé que millones o miles de mexicanos se están yendo a la delincuencia organizada, porque no hay opciones de trabajo, porque sé lo que es vender gelatinas. Entonces, un poco voy a ser Rocky IV en el sentido de resistir, resistir y mentalizarme en el sentido de que todo está en tu mente y, al final de cuentas, yo soy una mujer que por sus resultados en la vida le puede dar resultados a este país.

Hay el liderazgo de la persona pero también hay que articular el liderazgo de otras. ¿Se pondrá a la cabeza de los partidos para que trabajen a favor de su campaña? Primero, cada partido tiene que hacer lo suyo. ¿Por qué no podemos ir 30 puntos abajo? Porque en la elección del (20)21 el PRI, con sus 19 puntos; el PAN, con sus 20 puntos; el PRD, con sus tres o cuatro puntos, pues tenemos 42 puntos, ésa es la realidad. Lo que pasa es que la gente no me conoce y yo quiero que me conozcan.

Yo no me avergüenzo del PRI; yo me avergonzaría, pues, obviamente, de Manuel Bartlett, de Nacho Ovalle. Yo pienso que hay priistas impecables, regidores, alcaldes, diputados locales, diputados federales, que hacen su chamba; senadores, como la senadora Claudia Anaya, que a mí me parece que es una mujer impecable, honesta, trabajadora, y cuando hablamos del PRI, pues el PRI no son unos cuantos; es más, el PRI son miles de mexicanos; es más, yo confieso que mi papá fue priista, porque tampoco había otro partido. Nos iba re’mal en el pueblo, pero él seguía siendo priista; yo siempre me enojaba con él: “Papá, hay que cambiar”, y él decía: “No, me voy a morir”, y se murió siendo priista, y entonces hay priistas que les gusta su ritual y yo no me voy a avergonzar de ir a un evento priista con sus banderas rojas, camisetas rojas, porque es parte de una tradición que yo respeto.

Y el PAN tiene otra forma de hacer campaña: tocar puertas, cruceros, pegar pegostes, y el PRD tiene otra manera de hacerlo. Entonces, primero que cada partido vaya por sus votos, que los trabaje con sus liderazgos, con su estructura, y yo iré por ésos que están haciendo falta, por esos ciudadanos a los que no les laten los políticos, porque no ven un beneficio en participar en política y, de alguna manera, el que yo sea una candidata externa a los partidos, que no tenga una militancia específica en algún partido, nos puede dar, primero, confianza a los tres partidos y confianza a los ciudadanos.

A cada partido le toca hacer su trabajo, pero sí que me permitan vetar a un impresentable. No hay manera que yo me pare con alguien que tiene no sólo cara de bandido, sino que es bandido; en ese sentido, sí tendríamos que ser mucho más cuidadosos, hoy más que nunca, en poner personajes en las candidaturas locales, diputaciones federales, estatales, gobiernos estatales, a gente que sume a este proyecto.

Yo digo, con todo respeto a Rommel, ya estuvo en el PRI, luego se cruzó al PAN y ahora a Morena; pues ahí se ve que lo único que les está preocupando es dónde les garantizan el proyecto y de eso va a haber muchos.

Ya pasamos de mano dura, que no tuvo los resultados que esperábamos; ya pasamos de abrazos a los delincuentes, una política criminal; no abrazos a las víctimas, yo creo que primero son abrazos a las víctimas y mano dura a los delincuentes, pero creo que lo que ha faltado es una política inteligente, una política que analice las causas raíz del problema

Se habla de personajes que se incorporan. Cuando hablamos de personajes que suman, ¿quiénes son y qué funciones tendrán en esta nueva estructura que está armando? Hay una cabeza, que es Santiago, pero sobre todo hay tres partes operativas muy importantes, que tienen que ver con la agenda; la agenda tiene que estar enfocada. Me encanta que me inviten a todas las reuniones de Coparmex, de Concamin, de Canacintra, pero ahí no es el perfil de gente que tenemos que atraer; tenemos que hacer un equilibrio, sí reunirme con empresarios, reunirme con los académicos, pero tengo que ir a territorio, a la calle, a la montaña de Guerrero, a la sierra sur de Oaxaca.

Los gobiernos del PRI y del PAN sí hicieron cosas buenas y hoy el Presidente sólo quiere hablar de una cosa mala. Así como Nacho Ovalle se robó 14 mil millones de pesos o 12 mil, que ya no sé cuántos, o como Ana Gabriela Guevara, que le robó a los deportistas, pues seguramente con nosotros hubo gente impresentable, pero ésos no son los gobiernos.

Ahí está una parte importante de la agenda y luego está la parte operativa de la agenda, que es una parte importante, que el spot, la barda, que todo fluya; y luego hay una parte técnica, que supervisa que lo otro se esté haciendo. En ese sentido, soy muy de procesos, muy de indicadores. A lo mejor esto no ha existido en ninguna campaña, pero por mi perfil, va a existir en esta campaña.

Y luego tenemos la parte de los foros, donde hay gente como Enrique de la Madrid. José Ángel Gurría hizo un trabajo muy importante, ya terminado, que ahora lo tenemos que pasar a la segunda etapa, de ir a los pueblos, a las regiones, a ver si eso que se puso del campo es lo que la gente está planteando.

Necesitamos ir a la calle a validar si ésas son las propuestas que requieren de nosotros y ahí habrá muchísimos especialistas de distintos partidos y gente de la sociedad civil, especialistas en temas del campo, energía, seguridad, salud.

Entonces para el tema de la agenda, lo operativo y lo técnico, ¿ya tiene definidos los nombres? Sí, ya están definidos. Denos tiempo de presentarlo, va a haber un momento de hacer esa presentación del equipo de arranque y yo la verdad le digo a mi equipo que ellos deben ser poco visibles en esta etapa, que más bien ellos deben hacer la chamba y algunos de ellos me han dicho que no quieren ser presentados, por ejemplo, los que hacen inteligencia artificial nunca los van a conocer; son dos personajes que están en el inframundo, que nunca van a saber que existen, pero son dos chavos, porque el gobierno los puede intimidar, perseguir, los va a empezar a perseguir y ellos de buena onda me están ayudando.

Xóchitl Gálvez con Mario Navarrete, director general (izq.), y Adrian Castillo, director editorial de La Razón, ayer.Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Tenemos un México violento. ¿Cuál es la situación que va a tener?, ¿ya se reunió con el equipo de la Sedena? Finalmente, ¿qué definió? Yo andaba sola, yo andaba en bici, yo llegaba todos los días en bici al Senado, era la mujer más feliz, hacía 22 minutos de mi casa al Senado, pero ya no pude andar en bici, ya traigo una camioneta blindada, es la verdad, y cuando la Sedena me hizo el ofrecimiento, yo tengo un hermano general, conozco al Ejército y el Ejército para mí merece todo el respeto, como dijera el Presidente. Ahí los que mandan son los responsables y lo que ha pasado con el Ejército, un poco o mucho, tiene la responsabilidad el actual Presidente. Yo no voy a abundar más, si ha sido positivo o negativo, pero nosotros le dimos todo lo que nos pidió en el Senado para tener la Guardia Nacional, no le escatimamos al Presidente nada en la ley para que el Ejército se hiciera cargo de la seguridad, pero, desafortunadamente, esto ha empeorado.

Entonces, sí voy a tener el apoyo del Ejército, ahorita no. En la ciudad, como sea la cosa está tranquila, pero si voy a Sinaloa, si voy a Zacatecas, Colima, Michoacán, seguramente estaré escoltada por gente del Ejército, porque no puedo ser irresponsable; ya no es mi persona, lo que yo represento es la posibilidad de ser la que encabeza la candidatura presidencial por el frente opositor y es una gran responsabilidad para mí, por eso he aceptado la ayuda.

¿Qué alcances? Lo estamos definiendo, porque el propio Ejército no estaba listo. Un teniente coronel es el que me están asignando, pero están revisando esta célula de máximo 12 personas, no serían más, cuando visite estos estados.

¿La estrategia de seguridad que está planeando significa mano dura? Ya pasamos de mano dura, que no tuvo los resultados que esperábamos; ya pasamos de abrazos a los delincuentes, una política criminal; no abrazos a las víctimas, yo creo que primero son abrazos a las víctimas y mano dura a los delincuentes, pero creo que lo que ha faltado es una política inteligente, una política que analice las causas raíz del problema. Como ingeniera, sí suelo ser bastante quisquillosa en conocer las causas raíz de la violencia.

¿Cuál va a ser su rol en la designación de tantos puestos que van a estar en juego? Uno de los acuerdos —y no tengo ningún problema en hacerlos públicos— que tuvimos la semana pasada, donde presentamos la estrategia de nosotros, que se hizo con base en ciencia, investigación y datos duros que nos permiten decir si haces esto, pues tienes una amplia posibilidad de triunfo; entonces, se les presentó a los partidos y entre esa estrategia están candidatos competitivos desde las regidurías, síndicos, alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y lo que acordamos es la competitividad y tiene que ver con una buena trayectoria, trabajo hecho en la calle.

Le diría a los que aspiran a esto: trabájenle. Tirando la hueva en el sillón no van a ser competitivos. ¿Por qué gané yo? Por ser competitiva. Yo estoy aquí porque logré un millón de firmas, porque logré ubicarme en las encuestas, porque recorrí los 30 estados, me paré una chinga tremenda, pero ahí estuve; entonces, esto se logra trabajando.

Obviamente, aunque han querido desprestigiarme, pero no di una manifestación de obra que estuviera fuera de la ley. A mí no me van a encontrar un peso mal habido.

Una cosa es la difamación y otra cosa son pruebas específicas que te presenten, como los videos del esposo de Claudia recibiendo portafolios de dinero, eso es cierto, Ímaz recibió dinero.

¿Esa competitividad la medirían en encuestas? Encuestas es un buen factor. Cerraría diciendo que el 50 por ciento de los mexicanos no me conoce; voy a trabajar para que me conozcan, para eso es una campaña, justamente; si no, pues ya hacemos una encuesta y elegimos quién gobierna el país, y en una campaña ocurren muchísimas cosas, y se va a demostrar de qué estamos hechas. La señora Sheinbaum no ha podido condenar los ataques terroristas de Hamas porque no le han dado permiso, y en esas cosas tú tienes una postura y es donde vamos a ir viendo cuáles son las posturas de cada una de nosotras y cuáles son las posturas de otro grupo de personas.

Han querido decir que a mí hay un grupo de hombres que me controlan, pero no, no me controla nadie; yo estoy aquí por mi mérito personal, por mi trabajo; yo estoy aquí echada para adelante y nadie me ha regalado nada y voy a salir a la calle a conquistar corazones, porque yo, además de los programas sociales, creo que la gente tiene todo adentro si le damos una oportunidad para salir adelante y la gente lo desea, la gente que vive en condición de pobreza desea esa oportunidad para ella y para sus hijos y eso es lo que van a encontrar conmigo, una mujer que no se tiene que poner en sus zapatos, que ya salió de esos zapatos y que conoce todo ese camino de lucha y sufrimiento para salir de ese camino.

Xóchitl Gálvez Ruiz