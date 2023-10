¿Votarán a los payasos?

Infobae



Por Paul Krugman

La población norteamericana percibe que la economía está mal, pese a la evidencia de los datos. El panorama para las próximas elecciones.

No soy historiador, pero que yo sepa, Estados Unidos nunca ha visto nada parecido a la locura política actual. En 1856, Charles Sumner, senador abolicionista, fue atacado y gravemente herido por un representante proesclavista. Pero se trataba de conflictos entre partidos, y la esclavitud no era sino una cuestión de fondo.

Esta vez, sin embargo, la locura está enteramente dentro del Partido Republicano, que acaba de decapitarse a sí mismo, y los insurgentes ni siquiera parecen tener demandas coherentes. Mucha gente ha estado llamando al G.O.P. “coche de payasos”, y es comprensible. Se trata de un partido que parece incapaz de gobernarse a sí mismo, por no hablar de gobernar la nación.

Sin embargo, los estadounidenses, por un amplio margen, dicen a los encuestadores que los republicanos serían mejores que los demócratas para dirigir la economía. ¿Seguirán creyéndolo? El destino de la nación puede depender de la respuesta.

Los lectores habituales saben que llevo desde principios del año pasado intentando dar sentido a las percepciones negativas de la opinión pública sobre la economía. En aquel momento, algunas de las noticias económicas eran malas: la inflación era alta y los salarios iban a la zaga de los precios, aunque el crecimiento del empleo era muy bueno. Por lo tanto, era lógico que los estadounidenses estuvieran algo deprimidos con la economía, pero no parecía tener sentido que las opiniones sobre la economía fueran tan negativas como lo habían sido durante las profundidades de la crisis financiera de 2008 o alrededor de 1980, cuando Estados Unidos tenía tanto una alta inflación como un alto desempleo.

Desde entonces, sin embargo, el enigma se ha vuelto mucho más profundo. Las noticias económicas en 2023 han sido casi todas buenas, de hecho, casi increíblemente buenas. La inflación ha bajado mucho. La mayoría de las medidas que tratan de obtener la inflación “subyacente”, extrayendo la señal del ruido, indican que podemos estar acercándonos al 2% de inflación, que es el objetivo de la Reserva Federal. Esto sugiere que la guerra contra la inflación se ha ganado en gran medida, y esta victoria se ha producido sin el gran aumento del desempleo que algunos economistas habían insistido en que era necesario.

Además, los salarios ya no van a la zaga de la inflación. Los salarios reales de la mayoría de los trabajadores -salarios ajustados a la inflación- son ahora significativamente más altos que antes de la pandemia. (Las cifras salariales de la época de la pandemia estaban distorsionadas por los grandes despidos de trabajadores con salarios bajos).

Como señalaba un reciente análisis de The Economist, dada la relación histórica entre los fundamentos económicos y el sentimiento, cabría esperar que los estadounidenses se sintieran bastante bien acerca de la economía en estos momentos. En cambio, se sienten muy tristes, o al menos dicen a los encuestadores que se sienten tristes. The Economist, sin pelos en la lengua, afirma que “las opiniones de los estadounidenses sobre el estado de la economía se han alejado de la realidad”. Y los votantes parecen estar más descontentos que nunca con la gestión económica de los demócratas. ¿Por qué?

Hay dos historias principales que se utilizan para explicar los malos sentimientos sobre una economía objetivamente buena.

Una de ellas es que nos encontramos en una “vibrecesión”, en la que la gente está creyendo en una narrativa negativa -en cierta medida alimentada por los medios de comunicación- que está en desacuerdo no sólo con los datos, sino también con su propia experiencia. De hecho, las encuestas muestran una enorme brecha entre la visión que tienen los estadounidenses de su propia situación financiera, que es bastante buena, y su visión de la economía, es decir, lo que creen que les está pasando a los demás. La noción de que existe una desconexión entre las percepciones de la economía y la experiencia personal parece estar validada por el hecho de que el gasto de los consumidores sigue siendo robusto a pesar de la baja confianza económica.

Me ha sorprendido especialmente lo que dice la gente sobre las noticias que han escuchado. Hemos creado 13 millones de puestos de trabajo desde que Joe Biden asumió el cargo, pero los estadounidenses afirman oír más noticias negativas que positivas sobre el empleo.

Dicho esto, hay otra posible explicación para las malas sensaciones económicas: los estadounidenses pueden estar molestos porque los precios son altos aunque no suban tan rápido como el año pasado.

Dudo que la gente esté enfadada porque ya no se pueda comprar una hamburguesa de McDonald’s por 15 céntimos. Pero la percepción pública de la inflación puede depender de la variación de los precios a lo largo de varios años, más que de las cifras de un año o menos que suelen destacar los economistas. Y si se mide la inflación a lo largo de, digamos, los últimos tres años, aún no ha bajado (lo que contrasta con 1984, el año de Morning in America, cuando la inflación a corto plazo rondaba el 4%, pero la inflación a tres años no dejaba de bajar).

¿Qué historia es la correcta? Probablemente haya algo de verdad en ambas: los estadounidenses están disgustados por la inflación pasada, pero también tienen falsas percepciones sobre el estado actual de la economía.

La gran pregunta política es si estas opiniones negativas cambiarán a tiempo para las elecciones de 2024. ¿Se enterará por fin la gente de las buenas noticias? ¿Seguirán enfadados en noviembre de 2024 porque los precios no son los que eran en 2020?

Sinceramente, no tengo ni idea. Objetivamente, la economía va bien. Pero las percepciones pueden no coincidir con esa realidad, y los estadounidenses pueden, como resultado, votar para enviar a los payasos.

* Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.-