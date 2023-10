El vestido ‘buscapleitos’ con el que Maribel Guardia no sale a la calle

Excélsior

Pedro Díaz

Una avalancha de corazones, emojis en llamas y comentarios de admiración inundaron su IG, demostrando una vez más que Maribel Guardia continúa siendo un referente de belleza

En un despliegue de audacia y confianza, como acostumbra, Maribel Guardia sorprendió a todos con un atrevido vestido que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. En su cuenta oficial de Instagram, la aclamada actriz compartió una fotografía donde se le ve luciendo un “vestido buscapleitos”, como ella misma lo denominó.

Y aunque aclaró que no saldría a la calle con él, no dudó en presumirlo para la lente de su cámara. La elección de un vibrante color verde no sólo resaltó su belleza, sino que también conquistó a sus fans, quienes no se contuvieron en llenarla de elogios.

Entre los comentarios destacados, personalidades como Sofia Rivera Torres no dudó en expresar su admiración con un simple pero contundente “Ella”, mientras que Cristina Eustace exclamó: “La que puede puede! Y tú lo puedes todo!!!! Te vez preciosaaaaaaa!!!!”. Adriana Fonseca la describió con un “Así o más Diosaa”, y Mariamena Jimenez hizo alusión a la edad de Maribel, afirmando que “Con 64 años y lucir así… es toda una hazaña. Preciosa!!!”

Sin embargo, no solo las celebridades quedaron impresionadas. Una avalancha de corazones, emojis en llamas y comentarios de admiración inundaron su publicación, demostrando una vez más que Maribel Guardia continúa siendo un referente de belleza y estilo en el mundo del espectáculo.

La elección del vestido, diseñado por Ronaldo Anzures, demuestra el espíritu juguetón y desenfadado de Maribel, quien a sus 64 años, sigue rompiendo esquemas y redefiniendo lo que significa la belleza eterna. Una verdadera inspiración para todos aquellos que creen que la edad es sólo un número y que la verdadera belleza radica en la confianza y la autenticidad.