EL ESTIGMA SOCIAL DE LAS ADICCIONES Y LA SALUD MENTAL

A través de la historia se ha estigmatizado a las personas por alguna condición biológica, racial, religiosa, étnica, geográfica, credo, ideológica, política entre muchos otros; los propósitos de usar la “estigmatización” son aún mucho más diversos ilógicos e insanos y en el campo científico, estos esfuerzos para erradicar dicha práctica están aún en un nivel incipiente. En nuestra época, aunque es por todos los sectores académicos, empresariales, políticos y sociales consensado la primacía que debiera tener el enfoque científico en el análisis y explicación de cualquier evento de la naturaleza, aun prevalecen prejuicios, supersticiones, estigmas, y etiquetas, que opacan nuestra lente para ver con claridad y objetividad a dichos eventosLa adicción y los trastornos mentales entendidas como enfermedades en una persona, se manifiesta públicamente a través de comportamientos erráticos con consecuencias negativas que incluyen problemas legales, laborales y de relación, que la persona realiza contra su voluntad, debido a que ese comportamiento es inducido por la sustancia consumida. Comprensiblemente, este tipo de consecuencias causan vergüenza y gran distensión entre la persona “estigmatizada” y la familia, también se crean, por parte de la sociedad, actitudes hostiles y percepciones erróneas sobre el adicto y su familia, respuestas que por su peso social perpetúan y exacerban la vergüenza privada, produciéndole así a la familia un obstáculo para pedir ayuda y por ende, poner en riesgo la vida de la persona “estigmatizada”.Esta combinación de vergüenza personal y estigma público ha producido una enorme barrera para abordar el problema del familiar adicto en el hogar. El estigma impide que la familia obtenga la ayuda que necesitan. Lo irónico es que muchos de los síntomas conductuales negativos y estigmatizantes asociados con la enfermedad de la adicción tienden a disminuir y disminuir cuando se abordan y manejan adecuadamente ya en la recuperación del familiar y la familia.A nivel individual y familiar, la adicción al alcohol y las drogas se considera tradicionalmente un asunto privado, algo sobre lo que solo se habla en voz baja. Incluso cuando los síntomas de la enfermedad son obvios para todos, las personas y las familias con demasiada frecuencia evitan buscar ayuda por temor a reconocer el problema. Esta es una de las razones por las que solo uno de cada 10 personas que tienen un trastorno por uso de sustancias recibe atención profesional.A nivel comunitario y social, el mismo trasfondo del estigma de la adicción mantiene a la adicción a las drogas y al alcohol subdiagnosticada (es un vicio), subtratada (internamientos) e incomprendida por muchos profesionales de la salud por una falta de educación sólida sobre el tema en las facultades de medicina, especialmente en comparación con el abordaje que se realiza sobre otras afecciones de salud crónicas, como enfermedades cardíacas, asma y diabetes.El no romper con estos estigmas conlleva a seguir cometiendo los siguientes errores: a) retrasar el pedir ayuda, b) complicar el proceso de desintoxicación, c) discriminación y rechazo social y d) dificultades para acceder al mercado laboral. Por lo tanto, si usted padece de esta situación, no tiene que sufrir en silencio y no debe sentirse avergonzada por la adicción de su ser querido, no tiene nada que ver con usted, su crianza, su estatus social ni sus amistades no tiene nada que ver con la presencia de la adicción en su familiar y ninguna parte suya tiene la culpa.