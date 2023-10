¿Hasta cuándo y hasta dónde?

G. Arturo Limón D.

Dedicado a la memoria del periodista cubano Ángel Guerra Cabrera, quien sabemos fue director del periódico Juventud Rebelde entre 1968 y 1971 y de la revista Bohemia desde ese último año hasta 1980. Y recién cierra una jornada de ochenta años de vida que se singularizo por su fraternidad, y solidaridad distinguiéndose por su lucha y trabajo periodístico por Asia, África, Europa y Estados Unidos y esencialmente por toda Latinoamérica, en donde amigos diversos le extrañaremos.

Hoy desde el Norte de Nuestra América, su hermano al que llamó generosamente y premonitoriamente en una ocasión especial “Hombre del Renacimiento” en el D.F. le reciproca este modesto tributo, DESCANSE EN PAZ “GUERRITA”. G.A.L.D.

¡EL PULSO SIGUE, LA LUCHA VIVE!

Esta semana que cierra mantuvo en Chihuahua el pulso entre los actores enfrascados en la definición de la entrega de los libros de texto gratuitos a escolares de Educación Básica, por un lado hay obcecación (Dificultad que impide a una persona razonar las cosas o darse cuenta de ellas.) Me disculparan quien opine lo contrario pero esta actitud se advierte persistente en la autoridades del Gobierno estatal educativas en mantenerse en su posición de no entregarlos argumentando que será la Suprema Corte a través del ministro Luis María Aguilar la que definirá si tal hecho procede o no. Por otra parte una efervescencia adversa al planteamiento sustentada por la gobernadora crece e inunda Chihuahua, se advierte de parte de maestros, alumnos actuantes como lo referimos aquí la semana pasada y ahora padres que solidariamente entendidos del problema que se genera a sus vástagos, hacen causa común con los maestro y buscan destrabar esta situación.

Aventuro que sería más que recomendable que el lento ministro de apellido Aguilar dictamine y cierre ya este capítulo, indicando según se prevé el día 4 la liberación de los libros, se que esto parece más un deseo que una real posibilidad, pero reitero lo ya señalado previamente en colaboraciones, esta no es una lucha que el gobierno estatal pueda manipular, como lo hiciera cuando estaba e campaña en el 21 de manera similar como lo hizo con el tema tan vital como es el del agua que tan buenos rendimientos le dio, al usarla como ariete político electoral en el 21 y lograr presidencias como la de Delicias ostentad hoy por Jesús Alberto Valenciano García y lograr diputaciones como la del actual Director Ejecutivo de la Junta Central de Aguas y Saneamiento (JCAS) de nombre Mario Mata Carrasco, quien dicho sea de paso haciendo honor a su apellido está matando nuestra economía la elevar las tarifas por este vital servicio a niveles no visto antes, de eso hablaremos por separado en otra colaboración.

¿HASTA DONDE LO DEJARAN LLEGAR?

Siguiendo con los pulsos, esta semana sin duda la gobernadora María Eugenia Campos perdió en diversos frentes, basta ver lo increíble, lugares como; GUADALUPE Y CALVO, MADERA, NUEVO CASAS GRANDES, JIMENEZ, DELICIAS, TEMOSACHIC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA Y NI QUÉ DECIR DE ESE GRITO QUE AUN RESUENA Y RESUENA FUERTE DESDE CIUDAD JUAREZ ¡LIBROS SI CAPRICHOS NO! COREADO POR MAS DE 1000 PERSONAS EN EL PUEBLITO MEXICANO, EN TANTO EN LA CAPITAL SE VEIA SALIR EN TROPEL AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SEECH MINUTOS ANTES DE LAS 10 A.M. Difícil preludio a lo que puede sobrevenir de darse una suspensión general de labores.

Esto sumado a lo que algunos llamaron un segundo caballo de Troya, que en esta ocasión le tocó lidiar al Presidente Municipal de la capital del Estado Marco Bonilla, quien en el evento de entrega de la Medalla Merito Docente la investigadora a la cual se le confirió el nombre la maestra María Esther Orozco Orozco expreso; “No puedo dejar pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a la señora gobernadora que he tenido la oportunidad de escucharla sobre los libros de texto … suavizo y reconoció que sí tienen errores, que se corrigen en el aula, agregó que para eso hay fe de erratas, y aseguró que para el siguiente año, los libros serán mejores.

“Que un niño tenga la oportunidad de tener un libro, llevarlo a su casa, que su familia lo pueda leer. Vamos a procurarles a los niños sus libros de texto, su mejor educación y vamos a festejar con todos que la educación pública en nuestro país sea del más alto nivel, y podamos construir un México diferente, sin violencia, porque la educación también ayuda mucho a que no haya violencia”, afirmó.

VOZ A LA GOBERNADORA

Sería injusto no expresar aquí el sentir gubernamental, así que lo más recientemente que sobre el tema ha expresado (en la cronica del evento)se sintetiza en lo dicho durante la inauguración de la Feria Nacional de la Construcción Chihuahua 2023, la gobernadora Maru Campos Galván fue cuestionada por la polémica de los Libros de Texto Gratuitos y el llamado de la Consejería Jurídica del Estado Federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar la controversia constitucional presentada por Chihuahua para detener su distribución. La mandataria se mostró firme y aseguró que Gobierno del Estado no se va a desistir y esperará a la resolución de la Suprema Corte, de la cual refirió serán respetuosos, venga en el sentido que venga. Tentativamente, será el próximo 4 de octubre cuando pudiera haber una resolución al respecto.

«No, no nos vamos a desistir, pero bueno, vamos a acatar si es… lo que queremos es la educación de nuestros niños y lo que queremos, no estamos encontrar los libros de texto, estamos en contra de los contenidos, pero no en contra los libros de texto y estamos obviamente a favor de que de que termine en su ciclo escolar de forma favorable para ellos y para todos los chihuahuenses», aseveró la titular del Ejecutivo Estatal.

Sobre la petición de la Consejería Jurídica del Estado Federal, Maru Campos apuntó que lo que solicita es que se dé para atrás la admisión de la controversia constitucional de Chihuahua.

«Tengo entendido que existe una fecha para resolución de la semana que entra. Hay que ver lo que determina Suprema Corte de Justicia, en su determinada sala, y bueno, pues reiterarle que yo seguiré cumpliendo con la ley y con lo que establezca en su caso la Suprema Corte con sus resoluciones», concluyó.

COROLARIO

Se dice que; “Un Critico sincero, es un asesor gratuito” a mi parecer es necesario valorar por todos, asi sean ministros, gobiernos, sindicatos, maestros y aun padres, hasta cuándo y hasta donde se quiere llevar esta controversia misma que llamo coloquialmente pulseada y pregunto ¿quién pondrá a los niños en el centro de su interés para dar solución al problema tomando lo educativo y dejando de lado esa parte política que esta lesionando el trabajo educativo?

Si en mi pensar, estuviese tal decisión, cerraría ya este capítulo antes de mayor colisión.

Que el 4 abra la puerta a esta solución.