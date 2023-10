El Tri, 55 años… ¡y qué viva el rocanrol!

Excélsior

NANCY MÉNDEZ

Álex Lora celebró su trayectoria acompañado de Moderatto y más invitados especiales.

El símbolo de la victoria, del amor y la paz, se alzó anoche en las manos de 17 mil asistentes al festejo por los 55 años de la banda mexicana encabezada por el legendario Álex Lora, El Tri, en la Arena Ciudad de México.

Las rechiflas saludaron a la banda y no faltó el grito enérgico de “¡culero, culero!”, no como una señal de ofensa, sino como un mismo lenguaje, entre espectadores y músicos, para expresar su rebeldía y apresurar el inicio del rock.

A las 19:30 horas, un video con la historia de El Tri y Álex Lora se proyectó en las pantallas e hizo gala de una trayectoria que ha dado identidad a muchas generaciones y ha sido una “piedra angular del rock nacional”.

Pero antes de rockear, un ritual con danzantes aztecas para pedir permiso a los dioses del Universo, santificó el escenario y Lora, de 70 años, apareció corriendo, de un costado a otro, con su guitarra.

Su voz no se escuchó. El micrófono falló justo en sus primeras frases al cantar su versión en español de Three Souls Boogie, la incluida en su álbum Chavo de onda, en 1976.

Después, lanzó su propio grito de Independencia.

Nuevamente agradeció a la raza por asistir a la celebración, antes de Todo por el rocanrol.

INVITADOS CHINGONES

Una fiesta rocanrolera de esta magnitud no podía celebrarse sin invitados. Y el primero fue Toño Lira, con quien interpretó María y Que viva el rocanrol.

Tras Una y otra vez, Perro negro y callejero y El muchacho chicho —sí, aquel de “la película gacha”—, y antes de recordarle a su mamá que estaba en la Arena CDMX, presentó a Aleks Syntek, quien no se salvó de un cordial saludo de la gente, con un “¡culero, culero!” y también de un “chinga tu madre”.

Pero aguantó el recibimiento, felicitó a su compadre y cantaron Unos quieren subir.

¡Gracias a toda la banda. Syntek, en el aniversario de El Tri! No nos podemos ir sin mentarle la madre a mi tocayo”, pidió Lora y Syntek fue despedido tal cual, no sin antes cantar un fragmento de una canción publicitaria de una catsup, que fue famosa en su voz, y de la que dijo: “Estos güeyes de TikTok que me deben una lana y se la clavaron y me chingaron”.