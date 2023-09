Extorsión, secuestro, robo, odisea de migrantes en México

Luis García, un joven Venezolano de 24 años de edad narró su travesía desde su país, hasta Chihuahua Capital, donde no ha podido avanzar a la frontera y culpa al Instituto Nacional de Migración, pues sufrió extorsión y amenazas.

“Estoy en busca del sueño americano, si México tuviera un buen sistema ni siquiera estuviéramos aquí, no hay filtros para rechazarnos, pero también abusan nos han cobrado dinero para dejarnos subir al tren, los propios de migración nos detienen en pleno desierto nos quitan dinero. Y he sabido de casos que secuestran a otros compañeros. Ya nadie confía en ellos, gracias a Dios el crimen organizado no se ha acercado a nosotros, y ese también es un temor, y yo tengo familia, y a mí me tocó separarme de ellos”, agregó.

Añadió que antes de llegar al operativo anti-migrantes, los bajaron en el desierto y les

expresaron que el tren ya no avanzaría más, y que hasta ahí llegaban y tenían que buscar

como llegar a otro lugar seguro.