FMF alecciona a árbitros cuando le pitan al América: ex silbante

Adalid Maganda reconoció que la Comisión de Arbitraje da instrucción a los nazarenos cuando le pitan a Las Águilas.

El ex silbante de la Liga Mx, Adalid Magandaa pregunta expresa de AS México sobre sí en el gremio arbitral existe la orden o línea para favorecer al América, respondió que “es una pregunta muy común que nos hacen a nosotros, los árbitros, pero sí para los árbitros es muy difícil arbitrar al América, porque recuerde que es un equipo muy mediático, lo que marquemos a favor o en contra”, expuso.

Maganda en su exposición inclusive dijo sin temor a equivocarse que en este momento no metería las manos al fuego por la honradez e imparcialidad del arbitraje y menos en su claridad.

“En estos momentos no, porque hay varias cosas que no son congruentes las marcaciones como la que paso ayer (miércoles)”.

El ex silbante también añadió que “América siempre es muy mediático, pero si la Comisión si deja muy en claro de que lo que marquemos a favor o en contra tiene que ser muy claro, pero así indicaciones de que nos den de que al América tiene que favorecer, no, directamente enfrente de todos los árbitros, tal vez marcan a llamar a los árbitros centrales a un cuartito, pero a la luz pública no”, dijo.

¿Pero quién los manda a llamar a ese cuartito?

Mira, pues el presidente de la Comisión de Arbitraje y el director del área física a veces los manda a llamar para unas cuestiones. A mi me tocó arbitrar al América en un partido de Copa, pero a mi no me mandaron llamar.

¿Cree que pudiera haber línea a favor del América?

No te lo puedo asegurar, pero comentarios así de árbitros experimentados, no puedo decir nombres, árbitros experimentados si comentaron que es una presión muy grande arbitrar al América, porque es dueño Televisa y recuerde que es Televisa el que pone a los presidentes de la Federación y de la Comisión de Árbitros, los últimos presidentes han salido de Televisa.

¿Entonces sería tonto decir que no hay protección al América, ya sea subliminal, entre líneas, pero si hay protección?

Pues sí, recuérdese que en el futbol mexicano hay cuatro equipos llamados grandes, que son América, Chivas, Cruz Azul, ahorita últimamente Tigres y Monterrey, a esos equipos mandan árbitros internacionales porque ellos los piden y si hay equipos que tienen a sus árbitros favoritos, no todos los árbitros pueden arbitrar al América, porque ellos si son muy exigentes y mandan cartas para que nos les toque tal árbitro.

¿Entonces cuando a usted le iba a tocar dirigir un América vs Cruz Azul, mandaban una carta y ya lo borraban?

Exactamente y lo que digan de que no pasa, si pasa, algunos equipos mandan en las designaciones, yo creo que no es congruente que en la Federación haya una persona que esté involucrada con algún equipo y hace equipo pasó, no voy a decir nombres, un secretario de la Federación y su hermano era el del Atlas.

¿El que movía las designaciones arbitrales?

Exactamente y ahí pasaron muchas cosas raras, de que en las equivocaciones eran para tal equipo y eso pasa algunas veces con el América algunas veces y algunas veces son errores muy claros como el que pasó ayer.

¿Precisamente viene a colación de lo que pasó ayer (miércoles)?

Híjole, este desentendiendo todas las evidencias, algunas veces los árbitros nos presionamos por el nombre, vamos 1-1 y vemos está toma y como que no me queda muy clara la toma y si le quito el gol ya no voy a salir la próxima semana, porque América va a meter una queja sobre mi y mejor no le quito el gol, mejor así lo dejo, creo que esa presión está muy grande, porque lo vuelvo a repetir, el América y algunos equipos, si mandan sobre las designaciones.

¿Alguna vez lo reprendieron por marcarle mal al América?

Pues algunas veces sí, sí claro, de que tenía que tener cuidado con ciertos equipos.

¿Los cuatro grandes que usted mencionó y algunos otros?

Sí, porque se magnifica mucho, lo que marquemos a favor o en contra, pero sobre todo en contra, de que si lo perjudicaba en algún gol o una expulsión, un penal.

¿Cuándo hay polémica con el VAR, esto afecta en lugar de ayudar?

Ese es otro tema muy grande, en el VAR está encargado un protegido de la Federación y el nombre es Miguel Chacón y Miguel Chacón no fue un árbitro que haya despuntado en el arbitraje, está ahí porque le cae bien no se a quien de la Federación y en los pasillos se habla de que nadie le entiende lo que explica Chacón.

¿Entonces este señor Chacón en lugar de ayudarles, como que les está tendiendo la camita a los árbitros, pues en el América contra Querétaro la primera marcación fue acertada y ya con el VAR, dieron marcha atrás?

Exactamente y lo puedo decir porque yo fui uno de los afectados, porque cuando estuve ahí nunca dio un asesoramiento, nunca dio esa capacitación para la utilización del VAR y eso lo entiendo, porque a ellos los maneja la Federación y lo entiendo para que nadie salga afectado y para que salga por la puerta de atrás, hay que mancharlo y eso paso.

