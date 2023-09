Jin Yong, mas intensito soy yo

Por: Luis Villegas Montes

Quien me conoce sabe que, dicho de modo suave, soy intensito. Ya que se me mete una idea entre ceja y ceja ahí se queda y hasta donde tope.

Pues resulta que, en una de mis correrías literarias, tropecé con este autor. Ya lo he escrito no sé dónde ni cuantas veces, pero en ocasiones suelo comprar libros de absolutos desconocidos sólo por la información de la contraportada que suministra algún dato que me deslumbra y ahí voy. Las alegrías y las decepciones van al parejo, rememorar aquí los pormenores rebasa el propósito de estas líneas, baste con recordar el caso de Nino Haratischwili —joven escritora alemana de origen georgiano—, autora de “La octava vida (para Brilka)”,[1] cuya opera prima me deslumbró. Una de las mejores novelas que he leído en mi vida.

Pues lejos de Nino, pero cerca del corazón y en idénticas circunstancias —una visita a una librería española instalada en un aeropuerto (esas compras de último minuto que tan bien me sientan, cuando creo que me va a faltar un libro salvador entre las manos)—, hallé a Jin Yong.

Andaba en ésas, con prisas y el alma en vilo, cuando encontré “El nacimiento de un héroe”.[2] No, bueno, tenía semanas abandonado en mi escritorio a su aire, porque lo que son lecturas no me faltan. En este momento estoy leyendo “M”[3] y “Los libros de Jacob”[4] (de más de mil páginas cada una), sendas biografías más que puntal una, novelada la otra, que respectivamente narran las vidas de Benito Mussolini, de quien no hay mucho qué agregar para saber de quién hablamos; y la de Jacob Frank, un judío nacido en Ucrania, Polonia en ese entonces, creador de una religión híbrida entre el judaísmo y el cristianismo, que defendía la transgresión y la orgía como culto.

Empero, volvamos a Jin Yong. “El nacimiento de un héroe” es la obra con la que inicia una saga épica, Leyendas de los Héroes Cóndor. Mezclada con algo de historia y mucho de fantasía, situada en la China del siglo XIII, nos lleva de Mongolia a la actual Pekín, en un tráfago de aventuras y cautivadores pasajes: China vive uno de sus más crispados momentos, el Imperio Song ha sido invadido por los yurchen y la mayor parte de su población está obligada a servirlos; pero, como en todo, como siempre, hay hombres que aún se resisten y mediante medianas escaramuzas y grandes batallas despliegan una tenaz resistencia. Por sus páginas desfilan multitud de personajes, reales y ficticios, que van de Gengis Kan a miembros de la dinastía Song.[5]

Donde para mí empieza el problema es que la novela es la primera de una serie de tres tetralogías. Así es, “Leyendas de los Héroes Cóndor”, abarca doce volúmenes divididos en tres grandes epopeyas de cuatro tomos cada una; y el primer título de dicha trilogía es, precisamente, “El nacimiento de un héroe”.

¿Lo captan? ¿Ya saben dónde valimos (valí) queso? Para estar tranquilo y que al alma me vuelva al cuerpo, necesito comprar —sí, así como se lee, necesito comprar— otros once libros para ver dónde y cómo acaba todo esto. Al momento de escribir estos párrafos no sé cuáles volúmenes integran la primera tetralogía, si están editados en español o no y si existen intenciones por parte de la editorial (Salamandra) de una edición íntegra.

A estas alturas, terminado el primer tomo, sufro, me muerdo las uñas y me sumerjo en las páginas de “Los libros de Jacob”, pero la saga de este judío libidinoso y elocuente a partes iguales, capaz de fundar una religión que mezcla los dos opuestos más brutales (y para colmo sobre un colchón), no basta para calmar mi aprensión. Prometo decirles en qué termina la cosa, pero de que leo a Jin Yong hasta que se me acaben los ojos, lo leo. Ya saben, soy intensito. Por cierto, padezco glaucoma, de eso luego les platico.

