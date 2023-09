Cuatro motivos para sentir pesimismo, y optimismo, con Steelers

ESPN

Brooke Pryor

Incluso después de la abultada derrota de la Semana 1, no es tiempo de caer en pánico por Pittsburgh, todavía.

La pretemporada es solo eso: la pretemporada.

Con todo, durante la derrota por 30-7 para abrir la campaña frente a los San Francisco 49ers, los Pittsburgh Steelers nunca se parecieron al equipo que se fue 3-0 en los partidos de pretemporada, ni a la ofensiva que movió el balón sin esfuerzo, así haya sido contra oponentes de baja competitividad.

La ofensiva de los Steelers anotó apenas siete puntos, marcando la quinta ocasión en sus ocho partidos pasados de campaña regular en que no han logrado anotar al menos 20. La defensiva no lo hizo mucho mejor, cediendo cuatro anotaciones consecutivas a los 49ers en sus primeras cuatro posesiones.

Para el domingo por la noche, las enormes expectativas que habían crecido a lo largo del campamento de entrenamiento y la pretemporada comenzaron a desinflarse después de apenas un encuentro. ¿Es tiempo de pánico? Absolutamente no. Hay áreas de preocupación, pero también hay suficientes motivos para creer que los Steelers pueden recuperar el camino, comenzando con un duelo de lunes por la noche frente a los Cleveland Browns.

Causa para preocupación N° 1: la defensiva secundaria

Los Steelers permitieron a los esquineros Cameron Sutton y Arthur Maulet emigrar en el receso de campaña, pero parecieron tapar el hueco con la llegada de Patrick Peterson, el reclutamiento de Joey Porter Jr. y Cory Trice Jr., y los fichajes de Chandon Sullivan y Elijah Riley. Después de un partido, no obstante, los primeros réditos de Peterson no parecen ser lo esperado por los Steelers, a pesar de que anunciara en su podcast previo al encuentro que Brock Purdy y la ofensiva de los 49ers telegrafiaban sus jugadas, lo que le ayudaría a conseguir una intercepción.

Peterson estuvo en cobertura en ambos pases de touchdown de Purdy. Por valioso que sea Peterson como mentor veterano en el vestidor, fue una vulnerabilidad sobre el campo, en ocasiones un paso demasiado lento. En el primer pase de touchdown de Purdy, el receptor abierto Brandon Aiyuk superó a Peterson cruzando en las diagonales, y para sumar a la humillación, Peterson resbaló en la jugada, dando a Aiyuk más espacio para realizar su jugada. Como unidad, los Steelers permitieron 220 yardas por pase.

Razón para sentir optimismo: Porter puede jugar más

Dar al novato más jugadas no resuelve el problema, pero podría dejar a los esquineros en mejor posición para cubrir a los receptores. Porter participó en apenas 10.6 por ciento de las jugadas defensivas, en comparación al 98.5 por ciento de Peterson. Porter va a sufrir contratiempos en su desarrollo, pero es dinámico y mostró facilidad para hallar el ovoide en el campamento de entrenamiento y pretemporada, donde logró una intercepción en su primera acción de juego.

Causa para preocupación N° 2: defensiva terrestre

Christian McCaffrey pasó por encima de la defensiva de los Steelers, y no se facilitan las cosas en la Semana 2, cuando los Steelers reciban a Nick Chubb, ni la Semana 3, cuando viajen a Las Vegas para encontrarse con Josh Jacobs. McCaffrey obtuvo 152 yardas en 22 acarreos, promediando 6.9 yardas por acarreo, y logró una escapada para anotación de 65 yardas para abrir la segunda mitad. Los Steelers se ubicaron N° 31 en yardas terrestres sobre la expectativa (55), de acuerdo a NFL Next Gen Stats.

Para empeorar las cosas, está la lesión de ingle al capitán defensivo Cameron Heyward. Los Steelers se preparan para estar sin él por un tiempo significativo, dijeron fuentes a ESPN. La línea defensiva fue uno de los grupos posicionales más profundos en el campamento, pero Heyward es la clase de presencia que requerirá jugadores múltiples para reemplazarlo. El tackle defensivo novato Keeanu Benton, junto a los alas defensivas de segundo año Isaiahh Loudermilk y DeMarvin Leal, son los contendientes principales para expandir sus roles.

Tampoco ayuda que Larry Ogunjobi, uno de los principales triunfos del equipo en la agencia libre, comenzó la campaña disminuido por una lesión en el pie. Aunque se vio limitado en las prácticas previas a la Semana 1, pudo jugó el 62 por ciento de las oportunidades. Vale la pena mencionar que el linebacker interno Kwon Alexander dijo el lunes pasado que parte de los problemas defensivos pueden resolverse con mejor tacleo.

“Simplemente debimos terminar jugadas, hombre”, notó Alexander. “Solamente finalizar tacleadas. No hubo nada loco acerca de eso. Simplemente, debemos taclear. Es lo único. Tenemos todas las piezas, necesitamos ser mejores en lo que deseamos ser. Así que solo debemos salir allá y finalizar”.

Razón para sentir optimismo: Elandon Roberts fue un martillo

Roberts jugó menos de la mitad de las jugadas defensivas, pero registró dos derribos para pérdida de yardas y fue el mejor para los Steelers en contra de McCaffrey. Y, aunque el tacleo necesita mejoría, Alexander señaló que se vio complacido por la comunicación entre el nuevo grupo de linebackers internos y el resto de la defensiva.

Causa para preocupación N° 3: el juego terrestre.

Los Steelers fueron tan deliberados respecto al plan de pretemporada para Najee Harris, limitándolo del contacto físico para que pudiera estar tan fresco como fuera posible en la campaña regular. Bueno, Harris debe seguir bastante fresco luego de recibir apenas seis acarreos y dos pases dirigidos frente a los 49ers. Los Steelers corrieron el ovoide apenas 10 veces para 41 yardas. El head coach Mike Tomlin dijo que el mayor problema fue la falta de conversiones en terceras oportunidades para prolongar posesiones y brindar a la ofensiva más oportunidades para mantener en marcha al juego terrestre. Los Steelers ejecutaron 61 jugadas contra las 66 de los 49ers, pero convirtieron en apenas 5 de 15 terceras oportunidades y 1 de 3 en cuarta oportunidad.

“Es simplemente que no tienes suficientes jugadas, hombre”, sugirió Tomlin. “Te vas tres y fuera. Puedes hablar del juego terrestre, pero los problemas del juego terrestre no fueron suficientes oportunidades, porque nos íbamos tres y fuera. Debes ganar en oportunidades de peso. Todos deben ganar en las oportunidades de peso. Esa es la vida de la posesión de balón, y no hicimos suficientemente buen trabajo hoy en ningún lado, pero particularmente el modo en que comenzamos ofensivamente, nada bien”.

Razón para sentir optimismo: solo debe facilitarse de aquí en adelante

Así es, ¿no? ¿Quizás? Sí, esta es la NFL, y cada semana ofrecerá su desafío único, pero los 49ers tuvieron la mejor defensiva terrestre hace un año. Como equipo, los 49ers limitaron a los oponentes a 3.4 yardas por acarreo, empatando la menor marca de la liga con los Tennessee Titans. El juego terrestre de los Steelers tuvo un inicio débil hace un año, pero para el final de la temporada, Harris y Jaylen Warren se habían convertido en una dupla complementaria. Durante su cierre de campaña de 7-2 a la campaña del 2022, los Steelers corrieron para más de 100 yardas en ocho de esos nueve encuentros.

Causa para preocupación N° 4: la precisión y visión de campo de Kenny Pickett

Pickett fue notablemente preciso durante el campamento de entrenamiento y pretemporada, tirando apenas un puñado de intercepciones durante el campamento de entrenamiento. El quarterback de segundo año y su ofensiva fueron unánimes en su sentimiento de que el grupo estaba más avanzado en el aprendizaje del esquema y ser una unidad con cohesión al término del campamento de entrenamiento que hace un año. Los coaches de Pickett elogiaron su presencia y progreso en el dominio de la ofensiva.

Pero, contra los 49ers, Pickett fue apenas una sombra del confiado y preciso quarterback que condujo a la ofensiva a cinco touchdowns en cinco series de pretemporada. No solamente fue impreciso Pickett, sino también careció de la visión campo abajo para encontrar a receptores descubiertos. Erró en sus cuatro intentos de más de 20 yardas aire y completó apenas 5 de 10 intentos intermedios (10-19 yardas aire). En la pretemporada, Pickett completó ambos intentos de más de 20 yardas aire y 4 de 5 envíos intermedios.

“Simplemente, no ejecutamos, honestamente”, resolvió Pickett. “Pienso que fue más nosotros que ellos. Me sentí cómodo con lo que veía, con lo que ellos hacían. Simplemente, no ejecutamos”.

A pesar de presumir la cohesión ofensiva durante el campamento de entrenamiento, Pickett y el ala cerrada Pat Freiermuth estuvieron en páginas diferentes para su error en cuarta oportunidad que resultó en entrega de posesión por intentos en zona roja.

“Eso sucede”, precisó Pickett. “Pat lo vio de un modo, yo lo vi de otro modo. Necesita arreglarse, pero obviamente inviertes mucho tiempo en ello, pero lo vamos a solucionar. No me preocupa eso. Me preocupa mantenernos agrupados, jugando balanceados, ser capaces de hacer aquello en lo que invertimos mucho tiempo”.

Razón para sentir optimismo: la mejoría de Pickett tras la semana de descanso del 2022

Pickett comenzó su tiempo como quarterback titular para los Steelers con ocho intercepciones en cinco encuentros, pero tiró apenas una en sus ocho juegos finales. Pickett también mejoró en la ofensiva de dos minutos antes del medio tiempo el pasado domingo, orquestando una serie de anotación de 95 yardas y luciendo más como el quarterback que condujo dos series ganadoras en la recta final de la campaña del 2022. Aquellos más cercanos a Pickett apuntan a su fortaleza mental como uno de los intangibles que lo convierten en un pasador talentoso, y tendrá la oportunidad de probarlo con el modo en que responda en el siguiente partido.