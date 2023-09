Descubren escalones donde Jesús sanó a un ciego

UNOTV

Arqueólogos e investigadores de instituciones israelíes descubrieron y desenterraron ocho escalones que datan de 2 mil 700 años de antigüedad en la piscina de Siloé, un lugar histórico mencionado en textos bíblicos como el sitio donde Jesús sanó a un ciego.

Este hallazgo ha sido aclamado como un testimonio tangible de la herencia compartida entre judíos y cristianos con la ciudad de Jerusalén.

La excavación tuvo lugar en la Ciudad de David, un sitio histórico en Jerusalén que abarca la piscina de Siloé y el Camino de Peregrinación.

Ze’ev Orenstein, director de Asuntos Internacionales de la fundación Ciudad de David, expresó su entusiasmo por este descubrimiento: “Las excavaciones en curso dentro de la Ciudad de David, el sitio histórico de la Jerusalén bíblica, particularmente de la piscina de Siloé y el Camino de Peregrinación, sirven como una de las mayores afirmaciones de esa herencia y del vínculo milenario que judíos y cristianos tienen con Jerusalén”.

AMAZING! Archaeologists in Jerusalem discovered 2000-year-old steps where Jesus walked and healed a blind man at the Pool of Siloam. pic.twitter.com/AbqVBDSV3G— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 10, 2023