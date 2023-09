Sin violación a los Derechos Humanos por la no distribución de libros: CEDH

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya, recalcó que hasta el momento no se han presentado más denuncias y de igual manera aún no podrían dar alguna opinión sobre la violación o no a los derechos humanos, ya que en estos momentos no hay una violación como tal debido a la suspensión del alto Tribunal de nuestro país y están en la espera del resultado de la controversia constitucional.

Confirmó que sigue el mismo número de quejas, que son 2 sobre las denuncias en contra de la modificación que se hicieron a los libros de texto.

Explicó que no hay ningún acato en cumplimiento a una orden de suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recalcó que si existiría una violación siempre y cuando si se contraviniera alguna razón.

De tal manera confirmó que hasta ahorita no hay ninguna violación a derechos humanos con esa no distribución, porque así ha sido ordenado por el Poder judicial de la Federación.