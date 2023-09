Entregan medallas a ganadores del Torneo de Ajedrez 2023

La Dirección de Educación Municipal entregó medallas a los ganadores del Cuarto Torneo de Ajedrez 2023, que se llevó a cabo el fin de semana.



El evento tuvo como sede la Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez, en el que participaron niños, jóvenes y adultos en las diferentes categorías.



Los ganadores del torneo en la categoría Abierta fueron Sebastián Flores, Óscar Guerrero y Allan Martínez, mientras que en la categoría Senior triunfaron Javier Godínez, César Montelongo y Marcos Barraza.



Los ganadores de la categoría Reserva 1500 son Irving Fernando Leal, Uriel Alejandro Rodríguez y Eladio Rendón. De la categoría Infantil Sub 18, Alan Guillermo Aceves, Martín Eduardo Bravo y David Emmanuel Valencia.



En la categoría Infantil Sub 16 los primeros fueron Edgar Alexys Leal, Jesús Santiago Alvarado y Efraín Valerio Corona, en tanto que en la categoría Infantil Sub 14 triunfaron Joshua Emmanuel Maynez, Azael Aceves y Héctor Daniel Bejarano.



Además, en la categoría Infantil Sub 12 ganaron Cristian Gabriel de los Reyes, Juan Carlos García y Cristian Gael Molina, mientras que en la Infantil Sub 10 los vencieron Héctor Omar Valles, César Guillermo Soto y Esteban Joen Gutiérrez.



Los ganadores de la categoría Sub 8 fueron Ricardo Apodaca, Víctor Santiago Molina y Eva Victoria Molina.