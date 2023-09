Largometraje ‘Valentina o la serenidad’ de la mixteca oaxaqueña a Toronto

Excélsior

LUCERO CALDERÓN

El filme de la directora Ángeles Cruz, que se concretó gracias a estímulos para proyectos indígenas e infantiles y que aborda el dolor de una niña mixteca ante la muerte de su padre, competirá en el Festival Internacional de Cine que se realiza en Canadá.

A pesar de que el tema de la muerte se ve con ojos festivos en México para honrar a los seres amados que ya no están aquí, la realizadora Ángeles Cruz quiso explorar otras aristas de las pérdidas, en su caso, visto a través de los ojos de una niña oaxaqueña, en su segundo largometraje Valentina o la serenidad, mismo que tendrá su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y que competirá en la sección Discovery, misma que le da cabida a las nuevas voces del panorama fílmico internacional que presentan sus primeras o segundas películas.

A la hora de empezar a escribir el guion, evidentemente partí de mi sensación, de mis sentimientos y de lo que yo había padecido como una niña que se encuentra en esta transición de duelo. Entrevisté a niños y niñas de mi comunidad que han atravesado o están atravesando por el mismo lugar y lo que encontré en común es el silencio que se guarda con los adultos. Entrevisté a una niña que estaba viviendo la muerte reciente de su papá y a un niño que había perdido a su mamá y lo que era común era que no lo habían hablado con ninguna persona adulta, no habían hablado de su dolor, su pérdida, de la ausencia o el extrañamiento con una persona adulta. Sólo habían escuchado frases como: ‘Murió tu papá, murió tu mamá’, pero no lo habían hablado desde su lugar. Los niños tuvieron la confianza de compartirme su soledad, sus silencios y cómo los estaban trabajando, de cómo lo comparten con niños de su misma edad, usando su imaginación, su inocencia o la naturaleza misma”, contó en entrevista con Excélsior Ángeles Cruz.

La también actriz de Tamara y la catarina tuvo la necesidad de escribir el guion de Valentina o la serenidad en 2020, justo cuando el mundo se veía amenazado por el covid-19. Recordó y conectó con las emociones que experimentó cuando a los nueve años quedó huérfana de padre y de cómo atravesó ese pasaje doloroso momento junto a su hermano, a quien Cruz perdió debido a covid en los picos altos de la pandemia. Teniendo todo ese contexto detrás, Ángeles Cruz le dio forma a su nueva película que se presentó ayer en Toronto para prensa internacional e industria, y hoy y mañana para un público diverso que se adentrará con el filme en una pequeña comunidad oaxaqueña, que es en donde transcurre la historia que Cruz define como universal.

El cine me cambió la vida. Yo vengo de una comunidad en la que sólo pude ver una película en toda mi vida de infancia y al descubrir el cine encontré un reflejo de mí también, aunque no pertenecía a esa cultura o a esa región de la cual estaban hablando. Me sentí como una mujer, como un ser humano, como una adolescente reflejada en esa historia y yo creo que el cine tiene esa potencia, así que para mí, el hablar de mi entorno, de la circunstancias de donde vivo, de las cosas que me preocupan, del duelo que atravesamos todas las personas que hemos perdido a alguien, justo ahí es en donde nos vamos a encontrar, en esa fragilidad. Esto es algo que nos pasa a toda la humanidad, esa pérdida, esa fragilidad y el sentirnos a la deriva, es ahí en donde estriba la universalidad el tema y seguramente alguien que vaya a Toronto, que sea parte de otro país o de otra cultura y que vea la película, va a poder conectar con nuestra historia”, reflexionó la directora mixteca

