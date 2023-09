Se pronuncian familias en contra de despenalizar el aborto

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acaba de ordenar a nivel nacional la despenalizar del aborto lo convierte en un organismo, que en vez de proteger la vida de los mexicanos y hacer que se respete el estado de derecho, faculta a las instituciones de salud para que, además de permitir la práctica del más horrendo crimen en contra del ser más inocente e indefenso, ya este delito quedará impune y no se sancione la el asesinato del no nacido, mencionó José Medrano coordinador Estatal de la RED Cruzada por la Familia

..Por lo anterior externamos todo nuestro repudio a esta lamentable decisión, señalando ¿que no se dan cuenta que nuestro país está sumergido en un mar de sangre y de desapariciones de personas? y que la mayoría de estos delitos quedan impunes por la complicidad del Estado y en la mayoría de los casos del propio sistema judicial, para agravar aún más la situación al permitir que las madres, con cualquier pretexto asesinen a sus propios hijos, a los pequeños niños por nacer.Todos lo tratados de Medicina, Embriología, Genética y la propia Biología demuestran que la vida humana inicia en la concepción y es por ello que el derecho internacional y las propias Constituciones de los Estado protegen la vida desde ese momento. Como dice el famoso científico francés y padre de la Genética Moderna, Jérome Lejeune “Aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha iniciado a existir, no es ya cuestión de gusto o de opinión, sino una evidencia experimental”, “No se trata de una opinión, un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Si el ser humano no inicia con la fecundación, no inicia nunca”. Pero, con tristeza reconocemos que la Corte y sus ministros están sometidos por la ideología de género y el supuesto derecho a decidir de las mujeres, que además es una instrucción de los promotores de la muerte y una consigna a nivel internacional desde la ONU y la OMS, que tiene como meta acabar con la población mundial a través de diversas estrategias.Una ideología perversa y pervertidora que se ha convertido en un supremacismo promotor de la mentira y que considera que sólo hay una única idea, la de la ideología del error, que por todos los medios está adoctrinando a la población mundial para, entre otras falacias, convencerla de que es un “derecho” asesinar a los nonatos.Convocamos a la sociedad en general, pero sobre todo a los padres de familia, a las mujeres que son la únicas que pueden gestar a no permitir que se prive a las nuevas generaciones de su existencia. ¿Qué será de una sociedad que permite este atroz crimen?Exijamos a los Ministros de la Corte el estricto respeto a la ley, digamos a voz en cuello ¡si a la vida¡, ¡no a la cultura de la muerte¡, ¡no a la doctrina del error¡.