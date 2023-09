Van Gaal tildó de “premeditado” el título de Argentina en Qatar 2022

ESPN

“Messi tenía que convertirse en campeón del mundo”.

Louis van Gaal cuestionó el título de la Selección Argentina en Qatar 2022 y sugirió que Lionel Messi “debía” ser campeón del mundo.

Según informó NOS sport, el experimentado entrenador que comandó a Países Bajos en la última Copa del Mundo hizo referencia a los cuartos de final que su equipo disputó con el conjunto que dirige Lionel Scaloni. “Cuando ves cómo Argentina mete los goles y cómo lo hacemos nosotros, algunos jugadores argentinos se sobrepasaron y no fueron sancionados. Por ese motivo creo que todo estaba premeditado“, disparó.

Al ser cuestionado por entrevistador, que le preguntó qué estaba queriendo decir, el DT insistió: “Quiero decir lo que estoy diciendo”. Y el periodista repreguntó: “¿…que Messi debía ser campeón del mundo?”. Y Van Gaal afirmó: “Yo creo que sí”.

El día del Topo Gigio de Messi a Van Gaal, el mismo de “Andá pa’ allá bobo”

En la previa del duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo, el entrenador había declarado que Messi no colaboraba en el aspecto defensivo y se había mostrado muy optimista ante una eventual definición de desde los 12 pasos. La Pulga anotó en ese encuentro de penal y se lo dedicó al banco neerlandés replicando el Topo Gigio de Riquelme.

El partido fue intenso y hubo empujones entre los jugadores sudamericanos y los europeos. Al término de la victoria por 4-3 en la definición por penales, luego del 2-2 en los 120 minutos, La Pulga tuvo otro entredicho, esta vez con Weghorst, el atacante que ingresó a los 78 minutos y anotó un doblete para llevar el partido a la prórroga.

“No me gusta que se hable tanto antes de los partidos. Desde que entró, el 19 (Weghorst) empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Me gusta que me respeten y el técnico de ellos (Van Gaal) no fue respetuoso con nosotros“, había afirmado el 10 de la Albiceleste en la zona mixta del estadio Lusail.

“Van Gaal vende que juega bien al fútbol pero su equipo lo único que hacía era tirar pelotazos”, agregó Messi sobre la táctica de Van Gaal. “Merecíamos pasar y eso fue lo que pasó”, declaró también.

Tiempo después de consagrarse campeón del mundo, Messi se arrepintió de su comportamiento y se mostró avergonzado. “No me gusta lo que hice”.