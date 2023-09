Robos a negocios aquejan en Aguascalientes, B.C. y Q. Roo,..

Publimetro

Por Alejandro Granados

Las investigaciones por robo a negocio se disparan 17.5% este sexenio, al alcanzar 439 mil 567, reporta Coparmex, y urge al gobierno a priorizar la seguridad, educación y salud.

En México las carpetas de investigación por el delito de robo a negocio se ha incrementado 17.5% en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al sumar 439 mil 567, por lo que es necesario dar prioridad el tema de seguridad en el presupuesto de 2024 del Gobierno federal, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“El robo a negocio nos preocupa, porque es un delito que tiene una cifra negra muy alta con 87%, aproximadamente de cada 10 robos a negocio, solo uno se denuncia, lo cual provoca que no se persigan y haya impunidad en el delito”, denunció José Medina Mora Icaza, presidente de la Coparmex.

Durante la presentación del Monitor de Seguridad, Robo a Negocio, Mora Icaza dijo que la falta de denuncia del robo a comercio se ha convertido en un problema muy grave para México, porque “sin denuncia no puede perseguirse y por ende quedan en la impunidad y tampoco se pueden avanzar en la prevención del delito”.

El líder patronal mencionó que son muchas las razones por las que no se denuncia este delito, es un factor que también debe atenderse, la gente no lo hace porque considera que no sirve denunciar, es una pérdida de tiempo, no confían en las autoridades, otras por miedo, por presencia de grupos de la delincuencia en sus entidades; “nuestro llamado es para quien sea víctima denuncie, porque solo así podemos hacer visibles los delitos y lograr que se combata”, expresó el líder empresarial.

Dijo que al ser robada la tienda de la esquina, la farmacia o el pequeño taller no solo afecta al dueño del negocio, afecta a los colaboradores, a los proveedores y a los consumidores finales, “muchas son las familias que son impactadas”.

¿Qué dice el reporte?

De acuerdo con el Monitor de Seguridad, por robo a negocios en lo que va de 2023 se abrieron 212 carpetas de investigación cada día, por lo que de enero a julio de este año se acumulan 44 mil 886 carpetas de investigación.

El sector de servicios es el más afectado por este delito del fuero común, seguido por el sector comercio, de acuerdo con datos del Inegi.

Mientras que el costo promedio de pérdidas es de 31 mil 200 pesos por microempresas con uno a 10 colaboradores, a los cuales los pueden condenar a cerrar sus negocios.

Jorge Peñuñuri, encargado de la Comisión Nacional y Seguridad de la Coparmex, mencionó que ante las lagunas de deficiencias en la impartición de justicia, más del 83.4% de los robos a negocios no se reportan a las autoridades. En tanto, el 41.9% de los asaltos fue con violencia.

El reporte indica que en los primeros 56 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador van 439 mil 567 carpetas de investigación.

En el mismo periodo de Vicente Fox hubo 263 mil 645 carpetas de investigación por robo con violencia o sin violencia en el país; en el gobierno de Felipe Calderón aumentó un 22% el robo a comercios, al sumar más de 321 mil 735 carpetas de investigación del delito que afecta a las pequeñas y medianas empresas en el país.

En la administración de Enrique Peña Nieto subió más del 16.23% el robo con violencia y sin violencia de comercios, ya que se abrieron más de 373 mil 974 carpetas de investigación por el despojo a las pequeñas y medianos negocios.

Por esta situación, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, afirmó que la seguridad, educación y salud deben ser prioridad en el presupuesto de 2024 del gobierno de México.

Robo a negocios por entidad y municipios

Las entidades con mayor tasas de carpetas de investigación por cada 10 mil unidades económicas:

Aguascalientes: 344

Baja California: 339

Quintana Roo: 289

Querétaro: 285

CDMX: 261

Edomex: 244

Los Estados con las tasas de carpetas de investigación a negocio con violencia por 10 mil unidades económicas son:

Baja California: 241

Estado de México: 132

Sinaloa: 112

Entidades en las que más aumentó el número de carpetas de investigación con violencia:

Chiapas: de 28 pasó a 41

Aguascalientes: de 93 a 33

Zacatecas: de 60 a 84

Municipios con mayores tasas de carpetas de investigación de robo a negocios por cada 10 mil unidades económicas:

Mexicali: 630

Benito Juárez (Quintana Roo): 489

Coyoacán (CDMX). 475

Benito Juárez (CDMX): 461

Veracruz: 458

Azcapotzalco (CDMX): 430

Los municipios con mayor tasas de carpetas de investigación de robo a negocio con violencia por cada 10 mil unidades económicas: