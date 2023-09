Balance entre Calificaciones Numéricas y Formativa.

Por: Moisés Alvarez Palacio.

Dentro del contexto del ACUERDO número 14/08/22, que establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, se plantea un análisis de la evaluación de los aprendizajes. En esta perspectiva, se cuestiona la prominencia otorgada al enfoque de evaluación basado en la cuantificación del conocimiento mediante calificaciones numéricas. A pesar de estas críticas, es importante reconocer que la calificación numérica en la evaluación educativa tiene argumentos sólidos a su favor. Aunque la evaluación formativa destaque por fomentar la comunicación entre docentes y estudiantes, la calificación numérica no debe ser descartada, ya que también aporta beneficios sustanciales.

La cuantificación del conocimiento a través de calificaciones numéricas, basadas en pruebas estandarizadas y evidencias concretas, ofrece una ventaja significativa al brindar una medida objetiva y comparativa del nivel de competencia de los estudiantes. Estas calificaciones posibilitan una evaluación uniforme y coherente en toda la institución educativa, crucial para garantizar la calidad y la consistencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La crítica sobre la supuesta fragmentación del conocimiento mediante la calificación numérica no considera que, aunque estas calificaciones no puedan abarcar todos los aspectos del aprendizaje, sí proporcionan una visión general del progreso del estudiante. La capacidad de los educadores para evaluar de manera efectiva, empleando diversos enfoques, puede asegurar que la evaluación numérica no sea meramente cuantitativa, sino que también refleje la comprensión profunda, el pensamiento crítico y la aplicación de conceptos en contextos reales.

Además, la calificación numérica resulta fundamental para medir el rendimiento a lo largo del tiempo. Esto permite a los docentes identificar tendencias y áreas de mejora, tanto individual como colectivamente, lo que facilita la toma de decisiones informadas para ajustar la metodología de enseñanza y el enfoque pedagógico.

Aunque las calificaciones numéricas puedan tener limitaciones en la comprensión de aspectos amplios del aprendizaje, esto no implica su exclusión completa. Una combinación efectiva de calificación numérica y evaluación formativa puede ofrecer una visión más completa del progreso estudiantil y del impacto de la enseñanza.

En resumen, mientras la evaluación formativa sea valiosa para estimular la reflexión y el diálogo entre educadores y estudiantes, la calificación numérica también juega un rol crucial en la medición objetiva del aprendizaje y la toma de decisiones educativas informadas. La clave radica en encontrar un equilibrio entre ambos enfoques, de modo que se aprovechen sus respectivas ventajas para elevar la calidad y efectividad de la educación.