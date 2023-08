Anitta busca “envolver” con su funk carioca

La Razón

DIEGO GUERRERO

La cantante brasileña señala que el género ha roto las barreras del prejuicio; define esta etapa de su carrera como un “renacimiento”, pues regresa a su raíces.

La cantante brasileña Anitta quien acaparó los reflectores con el éxito bailable “Envolver”, ahora emprende una nueva aventura musical para llevar el funk carioca de Brasil para el mundo.

Recientemente lanzó los sencillos “Funk rave”, “Casi casi” y “Usted To BE”, que forman parte de su Funk Generation: A Favela Love Story, una carta de amor a sus raíces musicales y culturales.

“El funk tenía mucho prejuicio, no se ponía en la radio; peleé mucho para vencer este prejuicio, la gente hablaba mal de mí, a mí no me importaba; ahora la gente empieza a escucharlo, a ponerlo en otros sitios. Es cuando digo voy a volver a mis raíces, a lo mío”, dijo ayer en conferencia de prensa en las oficinas de su nueva disquera Universal Music, en la Ciudad de México.

Anitta compartió que después de estar cinco meses hospitalizada el año pasado, sin un diagnóstico claro, pero al borde de la muerte, decidió trabajar en este proyecto musical con el que quiere llevar al mundo la alegría y cultura de su natal Brasil.

“Es algo que siempre quise tener en mi vida, pero no pude, me decían este ritmo nadie lo escucha, a mí no me importa si se va a tardar. El año pasado me puse muy enferma, estuve en el hospital cinco meses, no pude aprovechar el crecimiento que me dio ‘Envolver’, porque me enfermé mucho, escuchaba que iba a morir, empecé a escribir que quería de cada canción, a mi equipo le pedí que juntara a productores”, contó la estrella.

El funk tenía mucho prejuicio, no se ponía en la radio; peleé mucho para vencer este prejuicio, la gente hablaba mal de mí, a mí no me importaba; ahora la gente empieza a escucharlo

Anitta, Cantante brasileña

Durante un mes alquiló una isla, con un equipo médico y de producción grabó las canciones de Funk Generation: A favels love story.

En los videos de los sencillos que lanzó hay referencias a la emblemática cinta Ciudad de Dios, la vida en las favelas y el famoso carnaval donde se dan cita las mejores escuelas de samba.

“En estos tres videos enseño mucho de cómo nací, cómo fue mi adolescencia, cómo se veía mi casa; grabé el carnaval, se ven las escuelas de samba, enseño la fiesta de favela, el baile funk donde empecé trabajando mis primeros conciertos, tiene armas, no porque me guste, es la realidad que

viví cuando comencé mi carrera; vienen aspectos de mi religión”, detalló.

Anitta reconoció que incursionar en el funk es todo un desafío, porque no es tan conocido como el reguetón o el urbano, modalidades que se escuchan en todas las latitudes.

“El desafío es muy grande, el funk en Brasil es muy grande, en otros países no… ahora tengo claro un álbum entero, pero creo que es difícil. Cuando vas a poner una playlist la gente pone algo similar a lo que ya escucha, reguetón o algo que esté escuchando, el algoritmo te enseña cosas que te gustan, no algo nuevo, hacer un nuevo ritmo es iniciar una tendencia, lleva más tiempo”, expresó.

Por lo anterior, Anitta señaló que define esta etapa de su carrera como un “renacimiento”, porque todo es novedoso.

“Estoy empezando todo, nuevo equipo, disquera, ritmo, estoy empezando de cero, de nada”, apuntó.

Sobre una posible gira en México, Anitta adelantó que vendrá el próximo año al país con una serie de conciertos.