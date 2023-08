YosStop afirma que quiere ayudar a mujeres ex convictas

fuente: excelsior

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, estuvo envuelta en una nueva polémica en redes sociales tras supuestamente ofrecer terapias sicológicas sin contar con un título profesional que la respalde.

Tras causar revuelo y nuevamente recibir muchas críticas por sus sesiones como ‘coach de vida’ a cinco mil pesos, la influencer respondió mediante sus redes sociales.

No doy terapias psicológicas. Ya quiero darle la vuelta a la página a ese asunto, aclarando una vez más que yo no doy terapias psicológicas, y nunca he dado, porque no cuento con los títulos para hacerlo todavía, por lo tanto no existe nadie real que haya recibido este servicio de mi parte”, dice en principio.