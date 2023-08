Por: Frqancisco Flores Legarda

El país, por décadas, no le ha puesto cara a la situación de los agentes del ministerio pubico en forma sincera. Ha dejado pasar tropiezos sin reparo, acumulados con otros, finalmente han mostrado un rosto aterrador.

Tráfico de influencias, manipulación de fallos, injerencia de un poder en otro, ausencia de control entre los agentes del ministerio público y una sociedad que no aprende a exigir una rendición de cuentas a quienes ostentan el cargo. Todos somos cómplices en alguna forma. Unos por interés económico, otros por influencia política, o por familiaridad, algunos por omisión. Al final hemos creado un sistema carente de todo, sobre todo, de justicia. Las filtraciones extraídas de los Poderes del Estado Mexicano, no son investigados por el ministerio público.

El reto está en remediar el sistema para evitar que un futuro continua la violencia, como la estamos viendo en nuestro país, que en el futuro puede manifestarse con hechos violentos incontrolables. Debemos poner los puntos sobre la mesa, los agentes del ministerio público, no hacen su trabajo con probidad, esto lo vemos en la integración de las carpetas de investigación, mal integradas, y ademas los Jueces de Control, liberan a los delincuentes, con meros formalismos, no quieren salir del pragmatismo en la aplicación de las normas que nos rigen constucionales y segundarias.

Brindan un panorama claro de la realidad y sus consecuencias, las responsabilidades institucionales e individuales, además de la oportunidad de poner orden en el Poder Judical y Fiscalias, no dejan de cometer los mismos errores, bajo el argumento de que que tienen mucho trabajo, y más grave lo agentes del ministerio público los rotan y no le dan seguimiento a los asuntos que les son encomendados, asi tambien Jueces Federales y Locales y Agentes del Ministerio Público, estos últimos los más cuestionados. Así entendemos que esto se trata de pérdida de confianza pública, comprenderíamos si no se logra disiparse debe avanzar en todos los funcionarios que siguen ostentando cargos públicos, porque esto aplica para uno y para todos. También el papel de los medios es cuestionar y poner en contexto, insisto en especia los agentes del ministerio publico.

El juego de la política ha entrado tanto en la justicia que hoy día no podríamos sostener que el país genera confianza para ningún inversionista. Estamos en condiciones de colapso de la justicia pero necesitamos seguir tocando fondo para reconstruir.

No podemos jugar a ser jueces o ministerios públicos. Hay cuestionamientos para personas que ocupan cargos públicos, y como tal esto no es un razonamiento donde tiene que entrar la valoración de un expediente judicial. Hay que separar lo judicial que corresponde a una responsabilidad personal para la comisión de hechos delictivos, frente al comportamiento que la sociedad merece de sus funcionarios. Nosotros como actores desde la sociedad, externos del poder político, siempre tenemos la ilusión de confiar en que la cosas se van haciendo en la forma correcta y nuestros aportes van orientados en que haya una defensa del estado de inocencia y donde la justicia debió mejorar.

Pero la justicia mexicana, no hay otra forma de decir que se matizó dependiendo de en qué extremo de la acera se encontraba cada quién. Para que exista justicia en un país, debe existir legitimidad de la información, legitimidad del proceso y de la sanción. Cuando se pierde uno de los elementos, ese proceso no es justicia, es cualquier cosa. Nuestro país ha querido levantarle la venda a la justicia para que vea lo conveniente y omita donde quiera omitir. Eso tiene que acabar, pero debe ser reconociendo que la justicia colapsó dividiendo las responsabilidades institucionales a las personales, quien no pueda sostener sus respuestas debe dar paso a que el Presidente haga una reingeniería de la justicia y toca mostrar que los defectos estructurales en la ausencia de normas que requieren reformas.

Aquí, la carencia de pesos y contrapesos es lo que provoca que las instituciónes cuando los ciudadanos somos pasajeros transitorios, y la institución permite continuar la estadía en la silla de los poderes.

Esto no es para que nadie se sienta ofendido a nivel personal. Es para reconocer qué país queremos, en qué estado estamos y cómo somos mejores como miembros de nuestro país. La institución no es la persona, y el reemplazo a personas no debe sufrir ningún tipo de alteración si tenemos mecanismo y reglas concretas de cómo actuar porque la institución es permanente. No puede decirse que la institucionalidad depende de la permanencia de un individuo mucho más cuando su salida se transforma en la imposibilidad de dar una respuesta a la crítica y disipe la duda. Cuando no se puede hacer eso, obviamente la salida es lo más favorable para la democracia. Lo primero es que debe haber un reconocimiento de que la justicia y las fiscalias están colapsadas.

No puede haber maquillaje en torno al estado actual de la justicia por parte del Ejecutivo. Eso determina responsabilidades para los nombramientos, que en una coyuntura como en la que nos encontramos tendrán que atravesar tamices distintos a si el momento hubiera sido otro. Esa realidad hace que el presidente tenga que dar a conocer cuál es el legado que quiere dejar al país entendiendo que lo que está colapsado no tiene credibilidad y confianza, y ningún plan gubernamental va a prosperar porque ningún inversionista va a confiar en un socio como México porque la justicia y procuración no están generando ninguna confianza.

El Ejecutivo tiene la responsabilidad de que si quiere producir y quiere poner al país en otras condiciones, o mete el hombro en políticas públicas en materia de justicia, y encuentra los perfiles adecuados que generen tranquilidad, confianza y justicia, pero también que motive una agenda legislativa para los auxilios que necesitan los pilares de la justicia. Aquí hay una agenda legislativa profunda que se ha ido omitiendo, relegando. Cómo este episodio hubiese pasado inadvertido? Si nosotros tuviéramos un historial en donde las sanciones administrativas tienen eficacia. ¿La queja disciplinaria en el Ministerio Público ha tenido eficacia? Son respuestas que tienen que darse en negativo, lo mismo pasa en la Corte, la queja disciplinaria no existe. El propio mecanismo de depuración inexistente provoca una acumulación.

