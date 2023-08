¿Cómo lucen los principales quarterbacks novatos de la NFL?

ESPN

Pedimos a los reporteros de la Nación NFL un informe para conocer el status de los pasadores de primer año más notables de la liga.

Cuatro meses después de escuchar sus nombres desde el escenario del draft –tres de ellos dentro de los primeros cuatro turnos– los quarterbacks novatos están a punto de concluir su primera pretemporada. Bryce Young y Anthony Richardson fueron designados titulares de inicio, y lo mismo podría suceder muy pronto para C.J. Stroud. Will Levis compite por un puesto de titular, mientras que Hendon Hooker se rehabilita de una rotura de ligamento anterior cruzado.

Al tiempo que estos cinco quarterbacks han progresado a lo largo del campamento de entrenamiento y hacia su primera campaña de NFL, todos se han encontrado en diferentes etapas de sus trayectorias respectivas.

Con menos de tres semanas para el arranque de la campaña regular, aquí está un vistazo a su avance al momento:

¿Cuál ha sido la impresión general, hasta ahora?

Tal y como se publicitó. Bryce Young ha demostrado todas las habilidades que codiciaban los Carolina Panthers cuando ascendieron desde el puesto N° 9 al N° 1 antes del draft para hacerse con el ganador del Trofeo Heisman del 2021 saliendo de Alabama. Su habilidad para procesar y dirigir fue evidente desde el primer momento. Ha mostrado presencia y la habilidad de superar malas jugadas, de las cuales ha habido bastantes a su alrededor en dos partidos de pretemporada gracias a una protección dudosa e impreciso recorrido de rutas. Se ha visto preciso y a diario luce una increíble habilidad para mantener vivas las jugadas, incluso cuando se colapsa la protección. Young también ha probado que puede soportar un golpe. Ha sido, como dijo antes del draft el gerente general, Scott Fitterer, “como relajado”. Por eso, fue promovido al primer equipo por delante del veterano Andy Dalton durante los trabajos de receso de campaña, y nombrado titular después de la primera práctica del campamento de entrenamiento.

¿Qué dicen los coaches?

Bryce Young ha lanzado seis pases en cada uno de sus dos inicios de pretemporada al momento, completando siete de esos envíos para 56 yardas sin intercepciones ni touchdowns. “Está en control”, advirtió el head coach Frank Reich. “Sabe lo que quiere y cómo quiere se haga. Es un buen lugar para iniciar”.

Fitterer añadió, “Es imperturbable. Lo vimos en la cena [previa al draft]. Luce joven del rostro. Luce realmente muy joven. Pero es un hombre maduro”.

Sus compañeros lo han notado, también, como el ala cerrada Hayden Hurst comparando a Young con el recluta de primera ronda del 2020, Joe Burrow, al señalar que “no se te mete en la cara” como otros quarterbacks, sino que simplemente está estudiando video y se está preparando.

El centro Bradley Bozeman también ha quedado impresionado con la actitud de Young.

“No puedo recordar un momento [en que se vio sacudido]”, describió Bozeman. “Una de las cosas más impresionantes como novato cuando llegas, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, te lanzan mucho en términos del libro de jugadas, y él llega y el coach da la jugada y él se voltea, nos mira –todo confianza– y simplemente nos retransmite la jugada de inmediato. Ha llegado y absolutamente dominado en ese rol”.

¿Cuál es el pronóstico para la temporada?

El receptor abierto DJ Chark lo dijo de mejor manera durante el minicampamento obligatorio de pasado junio, cuando expresó que, “Todos están aquí para él. Y, creemos que nos puede llevar a lugares muy elevados”. Eso no necesariamente significa que será en la próxima temporada, pero el propietario David Tepper dijo en la noche de draft que Young significaba “Super Bowls” para la organización. Noten que fue en plural.

De nuevo, es mucho pedir para el primer año, pero existe confianza de que Young puede liderar a Carolina a una plaza en los playoffs dentro de una NFC Sur que no tiene claro favorito.

¿Ha habido un momento donde digas “¡Vaya, este chico será muy bueno!”?

Hay uno de esos en casi cada práctica. Pero, el mayor llegó un día antes de una práctica conjunta frente a los New York Jets y el quarterback Aaron Rodgers, un jugador con base en el cual Bryce Young ha modelado su juego, en términos de ángulos de brazo. Dio el paso al frente para evitar la presión, y descargó un pase con el ángulo muy bajo hacia un lado para Chark que nunca estuvo a más de 5 yardas del suelo. “Ese fue un pase de élite”, reconoció Reich.

¿Cuál fue el momento de “Bienvenido a la NFL” para Young?

Sucedió en su primer intento de pase en su debut de pretemporada en contra de los Jets. Con la presión llegando desde su lado ciego, Young conectó envío de 8 yardas para el receptor abierto Adam Thielen para un primer intento. Fue castigado por la espalda por un defensivo mientras lanzaba, pero se levantó de inmediato para la jugada siguiente. Reich de hecho lo describió como el momento de “Bienvenido a la NFL” para Young, y cuando se le preguntó al pasador novato sobre ello, dijo apenas haberlo sentido. Eso muestra dos cosas: Young puede brillar bajo presión, y no se va a romper solo porque mide 5 pies con 10 pulgadas y pesa 204 libras. — David Newton

¿Cuál ha sido la impresión general, hasta ahora?

La colocación del balón de C.J. Stroud, por ocasiones, ha sido impresionante. Cuando tiene los pies colocados con un bolsillo limpio, tiende a poner el ovoide donde sea que necesita estar. En contra de los Miami Dolphins en la Semana 2 de los partidos de pretemporada de los Houston Texans, Stroud tuvo dos lanzamientos al receptor abierto Noah Brown en movimiento, y colocó el balón donde solamente Brown podía quedarse con él. El envío de Stroud en tercera oportunidad en el primer periodo al receptor abierto Robert Woods también presumió su colocación del ovoide. El pase estaba en un área donde solamente Woods podía atraparlo. El siguiente paso para Stroud es convertir esos destellos en consistencia.

¿Qué dicen los coaches?

Los coaches elogian la habilidad de C.J. Stroud de mejorar semana a semana y evitar cometer el mismo error. Y su mejoría quedó en evidencia después de tirar para 60 yardas en 7 completos de 12 intentos frente a los Dolphins. La semana previa, se fue con 2 completos de 4 intentos para 13 yardas y una intercepción en su debut de pretemporada frente a los New England Patriots.

“Fue capaz de hablar de los errores cuando sucedieron. Fue capaz de hablar de los errores de otros que quizás ellos no se dieron cuenta de que ocurrieron, y estaba listo para mejorar en ello en caso de recibir la oportunidad”, describió el coordinador ofensivo Bobby Slowik acerca del debut de Stroud.

En un grupo joven de receptores abiertos, Woods aporta una presencia veterana, así que fue capaz de hablar de lo que detecta de su pasador.

“Pienso que está creciendo y creciendo como quarterback”, explicó Woods. “Pienso que es nuestra primera práctica conjunta de cara a la pretemporada [Juego] 2, y ha crecido y ha aprendido tanto desde que llegamos por primera vez aquí”.

¿Dónde necesita trabajar claramente Stroud?

A lo largo de dos encuentros de pretemporada, C.J. Stroud ha tenido problemas en contra de la cobertura personal. Ha completado 2 de 8 pases para 25 yardas con una intercepción en una muestra muy limitada. Pero, no todo es culpa del ex estelar de Ohio State, y sus receptores requieren darle más ayuda brindándole ventanas más amplias para sus envíos.

¿Cuándo recibirá su primer inicio en la temporada regular?

Todas las señales apuntan a C.J. Stroud iniciando en la Semana 1 en contra de los Baltimore Ravens. El head coach DeMeco Ryans no ha anunciado un titular pero Stroud ha iniciado ambos juegos de pretemporada y toma todas las repeticiones con el primer equipo en la práctica sobre el pasador de tercer año Davis Mills. Sería extraño iniciar con Mills por encima de Stroud cuando la Semana 1 llegue, luego de no darle repeticiones de primer equipo en semanas.

¿Cuál es el pronóstico para la temporada?

Habrá altibajos, igual que su campamento de entrenamiento y pretemporada. Un partido que dejó inquietos a los aficionados y otro después del cual quedaron en calma, es un novato laborando con un grupo de receptores abiertos que requiere probarse. Esa es una combinación para una montaña rusa. — DJ Bien-Aime

¿Cuál ha sido la impresión general, hasta ahora?

Anthony Richardson está muy por delante de lo que muchos pensaron que estaría, dado su historial colegial –apenas 13 inicios Florida— y su relativa inexperiencia en la posición de quarterback. Comenzó a compartir repeticiones de práctica con la ofensiva de primer equipo a las semanas de haber iniciado el trabajo de receso de campaña, y para cuando arribó el campamento de entrenamiento para los Indianapolis Colts, había conseguido avance significativo en el comando de la ofensiva. La actitud y liderazgo de Richardson también han sido refrescantes para un quarterback que apenas hace muy poco celebró su cumpleaños N° 21. Ha dejado una gran impresión sobre los compañeros, quienes lo han aceptado gracias a su combinación de confianza y humildad, y personalidad infecciosa. Sobre el campo, Richardson ha mostrado la inconsistencia que todos esperaban, pero ha destellado habilidades raras con algunos pases largos impresionantes, y ha brillado con su increíble habilidad para correr.

¿Qué dicen los coaches?

Anthony Richardson fue designado quarterback titular el 15 de agosto y consistentemente ha impresionado a los coaches con su progreso. Richardson tiró una intercepción en la primera serie de la apertura de pretemporada de los Colts frente a los Buffalo Bills, y terminó siendo un momento clave en el proceso de toma de decisiones de los Colts.

“Tiras una intercepción temprana, y el modo en que regresó fue genial”, dijo el head coach Shane Steichen. “¿Habrá altibajos a lo largo de la campaña? Absolutamente. Para un novato, es una larga temporada. Es un desgaste de 17 semanas. Habrá altibajos, y peleamos contra eso todos juntos, y depende de todos nosotros. Comienza conmigo, y todo el equipo construyendo juntos la confianza”.

¿Dónde ha brillado más Richardson?

Su habilidad de pase largo fue evidente a lo largo del colegial y se mantiene a nivel profesional. Richardson ha conectado en varios pases profundos a lo largo de las prácticas que demuestran por qué los Colts podrían contar con mayor potencial de jugada grande este año que el pasado cuando los quarterbacks Matt Ryan, Sam Ehlinger y Nick Foles sufrieron para estirar verticalmente el campo. Quizás, el mejor pase que lanzó Richardson en la pretemporada fue una conexión perfecta para Alec Pierce que hubiera supuesto anotación de 34 yardas en caso de que Pierce no lo hubiera dejado caer.

¿Dónde necesita trabajar claramente Richardson?

Anthony Richardson continúa siendo un trabajo en progreso cuando se trata de lanzamientos de ritmo. Cuando lanza en retroceso de tres pasos –pases con ruta sesgada o rizos– tiene la tendencia de apresurarse y perder la precisión. Eso impacta su colocación de balón de modo negativo, y las ventanas de pase en la NFL son demasiado cerradas para sobreponerse a esto.

¿Cuál fue el momento de “Bienvenido a la NFL” para Richardson?

Esto llegó en la mencionada intercepción, dando a Anthony Richardson un ejemplo de cuán minúsculo es el margen de error en la NFL. Los Bills mandaron una carga del safety por el lado derecho, creando la necesidad de una lectura “caliente”. Cuando el receptor primario de Richardson no ajustó su ruta con rapidez suficiente, Richardson tiró prematuramente y fue interceptado. Fue una gran experiencia de aprendizaje para el joven pasador, quien seguramente verá escenarios similares en la campaña regular. — Stephen Holder

¿Cuál ha sido la impresión general, hasta ahora?

Al grupo de coaches de los Tennessee Titans les gusta cómo Will Levis ha competido contra y apoyado al quarterback de segundo año Malik Willis por el puesto de suplente detrás del titular Ryan Tannehill. Willis está recibiendo más repeticiones que Levis, quien se perdió el segundo encuentro de la pretemporada después de sufrir una lesión en el tren inferior del cuerpo durante una práctica de la semana pasada, y parece tener una ligera ventaja en la competencia. El coach de quarterbacks Charles London describió la batalla como “competitiva pero no combativa”. Levis ha lidiado con la operación de manera fluida. Todo es eficiente, desde hacer llegar la información a la reunión previa a la jugada, hasta los ajustes correctos en la línea de golpeo. El mejor trabajo de Levis ha llegado cuando trabaja en zona roja, donde está conectado con los receptores abiertos Reggie Roberson y Gavin Holmes para múltiples pases de touchdown. Su decisión con el balón y gran potencia en el brazo han quedado de manifiesto en varios lanzamientos a ventanas cerradas. Levis también ha mostrado la habilidad de rolar y hacer jugadas en movimiento cuando las cosas se colapsan, En general, Levis ha sido como fue publicitado, y ha mejorado a lo largo del campamento de entrenamiento.

¿Qué dicen los coaches?

El head coach Mike Vrabel señaló que Will Levis está permitiendo que el juego le llegue. “Solo tomando lo que te dan”, especificó Vrabel. “Cuando los ves retrocediendo de allí, está bien solo ir con la válvula de escape”.

London dijo sentir que Levis se ajusta a la NFL. “Jugó en una ofensiva estilo profesional en Kentucky, así que ha estado en una reunión previa mandando la jugada”, precisó London. “Ha estado bajo centro. Eso le ha ayudado con su transición hasta ahora”.

Levis ha impresionado al coordinador ofensivo Tim Kelly con algo más que sus habilidades físicas. “Es grande, fuerte, rápido y posee un rápido desprendimiento”, notó Kelly. “Es realmente inteligente. Le hemos lanzado mucho de inicio. Will ha hecho un gran trabajo de llegar y hacer las cosas del modo en que lo deseamos que lo haga”.

¿Dónde necesita trabajar claramente Levis?

Will Levis necesita trabajar en sus pases de toque. Hay ocasiones en que Levis tira relámpagos, en lugar de guiar a sus receptores. Levis busca mejorar su precisión y toque en pases que requieren anticipación, y dar a sus objetivos la posibilidad de hacer una jugada sobre el ovoide y potencialmente ponerlos en posición de ganar yardas luego de la atrapada.

¿Cuál es el pronóstico para la temporada?

Si las cosas van de acuerdo al plan, Will Levis no verá el campo de juego este año, a menos que haya una paliza. Haber jugado en un esquema de estilo profesional en el colegial convierte a Levis en un proyecto menos a desarrollar que Willis. Pero, idealmente, Levis puede sentarse en su primera campaña, a diferencia de Willis, quien fue lanzado al fuego como novato.

¿Ha habido un momento donde digas “¡Vaya, este chico será muy bueno!”?

Ese momento para Will Levis llegó a la semana del campamento de entrenamiento. Los Titans estaban en un periodo de 7 contra 7, y Levis recibió las tres repeticiones, de las cuales las tres resultaron en pases de touchdown. El envío de Levis por el medio a Roberson mostró la potencia en el brazo y precisión que le hizo ser considerado uno de los mejores prospectos de quarterback. Finalizó con cinco pases de touchdown en aquel día. — Turron Davenport

¿Cuál ha sido la impresión general, hasta ahora?

Previo al campamento de entrenamiento, el head coach Dan Campbell dijo que se trataría de una temporada de “redshirt” para Hendon Hooker, al tiempo que se recupera de la lesión de rodilla. Hooker ha estado presente para el campamento de entrenamiento, pero no está participando en ninguna actividad sobre el campo de práctica, mientras continúa con su rehabilitación. El veterano quarterback Jared Goff es el claro titular para la temporada, y los Lions ha sumado al veterano Teddy Bridgewater como suplente.

Hooker a menudo lanza en la práctica, pero la organización no está apresurando su desarrollo. Hooker fue colocado en la lista de lesiones no relacionadas al fútbol americano previo al campamento de entrenamiento, y hasta el momento, los Lions no han decidido si se mantendrá en esa lista para iniciar la campaña. Si está todavía en dicha lista para el arranque de la campaña regular, Hooker no sería capaz de entrenar ni jugar durante las seis primeras jornadas de la temporada. Los Lions han revelado que no le ponen un plazo a su regreso.

¿Qué dicen los coaches?

Aunque los Lions no están diciendo demasiado, Campbell ofreció un informe breve respecto a Hendon Hooker y el modo en que lidiar con el novato de 25 años de edad.

“Se ha tratado más de ‘Ey, vamos a recuperarlo’, manifestó Campbell el jueves. “[El coach de quarterbacks, Mark Brunell, y el asistente, J.T. Barrett] han hecho un gran trabajo con él, y sé que lo está haciendo, lo está aprendiendo, y cuenta con algunos tipos muy buenos allí de los cuales aprender. Y luego todo lo demás, su rehabilitación, simplemente sigue mejorando y mejorando, pero honestamente, [el gerente general] Brad [Holmes] y yo ni siquiera lo hemos discutido en este momento”.

Los Lions no lo están presionando para volver, y tendrá la oportunidad de aprender bajo Goff y Bridgewater. Hooker fue reclutado a pesar de que los Lions conocían su status de lesión, y aunque guardan fe en su habilidad, la meta es que Hooker se desarrolle y los ayude a futuro.

“Ha sido divertido tenerlo”, comentó Goff de Hooker en junio. “Es un gran chico y está aprendiendo rápidamente, y ha sido grandioso tenerlo en el grupo”. — Eric Woodyard