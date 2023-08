Stephen Curry se autoproclama el mejor base en la historia de la NBA

Récord

La estrella de los Warrios afirmó que ‘Magic’ Johnson es el único que puede entrar en la discusión

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, se autoproclamó como el mejor point guard (base) en la historia de la NBA.

Durante una entrevista en el podcast Gil Arena Show, Curry aseguró ser el mejor de todos los tiempos en la posición, aunque reconoció que ‘Magic’ Johnson también podría entrar en la discusión.

Stephen Curry durante un partido | AP

“Sí, lo soy. La discusión está entre Magic y yo, ¿no? Esa es la conversación sobre el mejor”, explicó el jugador de los Warriors.

Stephen Curry ya escribió su nombre en los libros de historia de la NBA gracias al impacto que ha tenido con Golden State, pues guió al equipo a crear una dinastía que consiguió cuatro campeonatos.

Steph says he’s the best PG of all time

(via @GilsArenaShow) pic.twitter.com/QeZdynxwkz

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 21, 2023