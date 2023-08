Taylor Swift, la nueva diva del pop

Excélsior

FERNANDA PALACIOS

La cantante se vio impulsada por el deseo de darle un vuelco a su carrera, dejando de lado el country.

Si queremos hablar de una era que redefinió por completo la figura de Taylor Swift y el lugar que vendría a ganarse dentro de la escena del pop, esa es la era 1989. Y es que no sólo representa su separación absoluta del country, sino el haber redefinido el pop creando su propio sello dentro del mismo, al igual que lo hizo anteriormente con el género donde inició.

El material presenta entonces una producción que sí se basa en el pop, pero que es mucho más electrónica, con percusiones programadas, sintetizadores respaldados por bajos pulsantes y coros procesados, dándole al material un aire de frescura y una explosión de creatividad con lo que una vez logró sorprender y cautivar a críticos y seguidores.

Su quinto álbum de estudio se posicionó en el #1 en 12 países, entre ellos México, Australia y Noruega, y dentro de los 10 primeros lugares en 15 países como Corea del Sur, Italia y Francia.

En su lanzamiento en 2014 vendió 6 millones de copias y para 2015 otras 3.5, sumando un total de 9.5 globalmente para finales de ese mismo año y para mediados de 2021, habiendo vendido más de 23 millones. Se convirtió en el álbum más vendido en la carrera de Taylor Swift, y el cuarto disco más vendido de la década del 2010.

Fueron Shake It Off, Blank Space, Style, Bad Blood, Wildest Dreams, Out of the Woods y New Romantics los sencillos que seleccionar para promocionarlo, los cinco primeros se volvieron un éxito rotundo, entrando en los primeros lugares de la lista Billboard Hot 100, mientras que los últimos dos generaron sentimientos encontrados.

Esta era también fue marcada por su fuerte presencia en redes y las salidas nocturnas que tenía del lado de su squad: Selena Gomez, Hailee Steinfeld, Kendall Jenner, Cara Delevingne y Gigi Hadid.

PARA SABER

1989 salió el 27 de octubre de 2014. La versión Taylor Swift estrenará este octubre.

En 2014 el álbum apareció en más de diez listas de los mejores álbumes del año, posicionando en los primeros 10 lugares de listados de medios como American Songwriter, The New York Times, Time, Rolling Stone y ocupando el primer sitio en el conteo de Billboard.

En febrero de 2016 Swift se convirtió en la primera artista femenina en ganar por segunda vez el Grammy al Álbum de Año por este material, anteriormente lo había ganado con Fearless (2008).

Con este mismo disco, se llevó también el Grammy a Mejor Album Pop Vocal.

En 2020, el álbum entró dentro de la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

Junto a American Express se lanzó una app que se podía tener una experiencia inmersiva en el video Blank Space.

ERA: 1989

álbum: 1989

Año: 2014

Tracklist

1. Welcome To New York

2. Blank Space

3. Style

4. Out of the Woods

5. All You Had To Do Was Stay

6. Shake It Off

7. I Wish You Would

8. Bad Blood

9. Wildest Dreams

10. How You Get the Girl

11. This Love

12. I Know Places

13. Clean

Edición Deluxe:

14. Wonderland

15. You Are In Love

16. New Romantics

VIVIERON UN AMOR INTENSO

En 2013 junto a Harry Styles, la cantante vivió lo que podríamos definir como un romance de verano, no porque haya surgido precisamente en esta estación, sino por lo efímero, pero igual de significativo que fue.

En sólo un mes de relación la pareja vivió momentos dignos de película, desde comprarse collares iguales, patinar por Central Park y hasta besarse en Time’s Square para recibir el Año Nuevo.

La química y las vivencias quedaron plasmadas en el hit que acertadamente título Style, en el que habla de una pareja que jamás pasará de moda.

ENTRE CALVIN Y TOM

Corría esa época cuando a Tay se le relacionó también con el DJ Calvin Harris. Cuando cortaron, al poco tiempo, a la cantante se le vio junto al actor Tom Hiddleston, lo que habría ocasionado que el Harris les dedicara su tema Ole.