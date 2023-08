Miley Cyrus anuncia nueva canción Used to be young

Excélsior

G. PACHECO

Miley Cyrus regresó a la escena musical con su nueva canción Used to be young, después del éxito de Flowers, Jaded y River.

Miley Cyrus ha regresado a la escena musical con fuerza, presentando su más reciente canción después de un tiempo que pareció volar. La exitosa solista de Estados Unidos ha revelado la fecha de lanzamiento de su próximo sencillo, titulado “Used to be young“.

La noticia del lanzamiento de esta canción, la cual será escuchada por primera vez el 25 de agosto, viene acompañada de una portada espectacular que sin duda captura la atención. En esta imagen en blanco y negro, Miley Cyrus nos muestra dos facetas: una que evoca su juventud y otra que refleja su madurez. La foto es un auténtico deleite para los fanáticos.

Además, la artista ha confirmado que “Used to be young” será el punto de partida para nuevas interpretaciones de “Endless Summer Vacation”, que formará parte de su serie “Backyard Session“. Esta serie de interpretaciones en un entorno más íntimo ha sido un éxito para Miley, resonando profundamente con su audiencia.

La campaña de promoción que Miley inició hace unos meses también ha sido notoria en las calles de importantes ciudades alrededor del mundo. Diversos carteles con lemas y letras de sus éxitos globales, como “The Climb”, “Wrecking Ball”, “Flowers” y “Party in the USA”, han inundado las calles. Algunos de los mensajes más impactantes incluyen “I came in like a wrecking ball” y “I can buy myself flowers”.

Este nuevo sencillo, “Used to be young”, del cual Miley habló en una entrevista para la revista Vogue en mayo, aborda su evolución como artista y cómo la pérdida de la juventud ha moldeado su identidad y su estilo musical. Esta madurez no ha hecho más que enriquecer su interpretación, llevándola a nuevos niveles de excelencia y crecimiento.

El próximo 25 de agosto marcará el esperado retorno de Miley Cyrus al panorama musical con “Used to be young”. Con su portada impactante y su significado profundo, los seguidores estarán ansiosos por descubrir cómo la artista ha plasmado su evolución en esta nueva pieza musical, y cómo encaja dentro de su visión artística en constante transformación.

