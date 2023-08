Wendy Guevara es la primera chica trans en ganar un reality show Mexicano

El financiero

Después de 71 días y con 18 millones de votos, la persona que ganó La Casa de los Famosos México es la influencer Wendy Guevara. Nicola Porcella, segundo finalista, abrazó a Wendy Guevara y la felicitó por su hazaña.

Wendy, visiblemente sorprendida, confesó a ‘La Jefa’ su sentir: “Me siento sola, pero feliz”. La influencer tuvo que hacer una pausa para tomar una bebida, estaba temblando, luego sacó el maletín con el premio monetario de una caja con candado y apagó las luces de la casa, ritual tradicional del programa.

“Gracias, de verdad quiero agradecerle a toda la gente que está aquí, que está en sus casas por votar por nosotros y por mí hacerme ganadora. Recuerden a toda mi comunidad gay los amo. No puedo decir más, estoy bloqueada, ¡y ni modérrimo’”, finalizó ella.

“No me queda más que agradecer… y decirle a todos mis compañeros que fui estratega, quizá un poco duro, ese era el juego. A todos, los respeto y admiro, les ofrezco una disculpa, pero eso no lo cambio”, se declaró el ex Garibaldi en el foro de la Gran Final.

“Me siento muy contento, se cumplió la misión que era llevar a un ganador del ‘team Infierno’”, explicó Poncho de Nigris al salir del programa como el tercer finalista.