Evita accidentes con gas y electricidad; emite Municipio recomendacione

Para el alcalde Marco Bonilla es importante la prevención de situaciones riesgosas para las familias chihuahuenses, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil emite diversas recomendaciones para evitar quemaduras con instalaciones de gas y eléctricas.

En la temporada vacacional, las y los niños pasan mayor tiempo en casa, por lo cual se exhorta a estar vigilantes de los espacios que pueden ser un riesgo para ellos, como la cocina donde se encuentran instalaciones de gas y eléctricas que se usan para la preparación de alimentos. *Prevenir quemaduras por gas:

*• Cuando cocines mantén a los pequeños fuera de la cocina, recuerda que las superficies se quedan calientes, aunque hayas dejado de cocinar.• No cargues a un pequeño sí en la otra mano llevas algo caliente.• No dejes cerillos o encendedores al alcance de los pequeños.• Ten mucho cuidado de que bebés e infantes no se acerquen a la estufa, calentador, enchufes o cualquier objeto caliente.• Mantén el mango hacia la parte interna de la estufa (que no sobresalga de los bordes) y cocina en la parte trasera de la estufa.• Los líquidos inflamables (gasolina, petróleo, pintura, entre otros) se deben almacenar preferiblemente en la parte exterior de la casa, lejos de las llamas o de algo caliente ya que sus gases con frecuencia son inflamables.*Prevenir quemaduras por electricidad:*• Nunca te acerques a un aparato eléctrico si estás mojado o descalzo.• Coloca protectores o plásticos en todos los contactos eléctricos que existan en la casa.• No dejes cables o extensiones eléctricas al alcance de los niños, coloca el computador, el televisor, el equipo de música y demás electrodomésticos bien adosados a la pared, de manera que un niño no pueda tocar la zona trasera de estos aparatos, que es donde suelen estar las conexiones.• Apagar y desenchufar todos los electrodomésticos que no estén siendo utilizados.• Evitar siempre el binomio electricidad más agua.

No manipules ni utilices electrodomésticos cerca de tina de baño, lavaderos, lavaplatos, ni piscinas.Asimismo, se extiende el llamado para que, en cualquier emergencia, se comuniquen de inmediato a la línea 9-1-1 o hagan uso de la aplicación para teléfonos móviles “Marca el Cambio”.