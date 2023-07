Compete a desarrollo urbano tema de espectaculares: regidores

Regidores tanto de Morena como Acción Nacional, que integran la comisión de desarrollo urbano y ecología, explicaron que, si bien son parte de la comisión desconocen datos relacionados a anuncios espectaculares, como cantidad y regularización de los mismos en la ciudad.

La regidora por Morena, Eva América Mayagoitia, de manera gentil nos recibió en su oficina y explicó que como regidores, “solo intervenimos en el caso de aprobación de fraccionamientos, enajenaciones, comodatos, denuncias de propiedad inmobiliaria, plan de desarrollo urbano, en general, el desarrollo de la ciudad. Ya en temas políticos y anuncios espectaculares no es de nuestra competencia seguramente si solicitamos la información detallada en la dirección de Desarrollo Urbano no la pueden compartir pero no es una obligación o una encomienda del Cabildo. Ya será el Instituto Electoral quien se encargue de determinar si hay o no contaminación visual o exceso de ellos, en su momento, para evitar ser controversia por ser el cabildo integrado por distintas bancadas partidistas”.

Por su parte su compañero de bancada, Eliel García desde el pasado viernes se limitó a decir que no conoce el tema.

De igual forma, la regidora panista Guadalupe Borruel, que si bien no integra la comisión fue cuestionada al respeto, y reiteró que, es una información competente a la Dirección de desarrollo urbano y ecología.

Asimismo, Francisco Turati, compartió que: ” Costos y todo eso es directo con desarrollo urbano, cuando se paga de Predial por cada uno lo puedo revisar, ya que yo manejo la comisión de hacienda y me es fácil pedir ese dato que de igual forma no es propio de los regidores. Pero de igual manera varía, pues algunos están sobre propiedad privada (por ejemplo, he visto la estructura de uno dentro de un restaurante de la Ortiz Mena y creo también en la Iglesias). Así que ellos se han de poner de acuerdo con el dueño del terreno, y este le cobrará al del espectacular”.

Finalmente, la regidora presidenta de la comisión de desarrollo urbano, Joceline Vega, explicó que no son temas que suelan tratar en las sesiones de comisión, pero, de ser información relevante para la ciudadanía, o se tiene alguna inquietud investigará el dato, mientras tanto la población es libre de cuestionar éste y cualquier otra dado mediante el teléfono 072 extensión 6014, de la propia dependencia a cargo, desde consultar qué se necesita para tener un anuncio espectacular, consto de licencias, dimensiones etcétera.

Cabe mencionar que los regidores que integran la comisión son: Joceline Vega Presidente; Secretario Issac Díaz Gurrola; Vocales; Juan Pablo Campos; Nadia Hanoi Aguilar Gil y Eva América Mayagoitia.