Muere Randy Meisner, fundador de The Eagles, a los 77 años

El Heraldo de México

José Arrieta

El bajista y vocalista de la icónica banda californiana falleció debido a complicaciones de una enfermedad crónica.

El bajista de los primeros momentos de la icónica banda californiana The Eagles, Randy Meisner, falleció víctima de complicaciones de un padecimiento crónico de obstrucción pulmonar. Tenía 77 años de edad.

Mediante un comunicado oficial, la banda, que fundó junto a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon a principios de la década de los 70, informó sobre el deceso de quien fuera su primer bajista.

“Randy fue una parte integral de The Eagles e instrumental en el éxito temprano de la banda. Su rango vocal era sorprendente como se puede comprobar en ‘Take it to the limit’, su balada icónica”, señaló la agrupación.

Nacido en Nebraska pero afincado en Los Ángeles, California, Meisner formó parte de la banda de country Poco a finales de la década de los 60, para integrarse pocos años después de The Eagles.https://d-216535827571836800.ampproject.net/2307150128000/frame.html

Después de probar el éxito con el lanzamiento de “Hotel California”, uno de los discos más famosos de la banda, el bajista decidió dejar a la agrupación para intentar abrirse paso como solista, aunque nunca logró conseguir la misma fama.

En 1998, junto a sus antiguos compañeros en The Eagles, fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll y siempre fue recordado por su voz característica, que apareció en contadas ocasiones durante su paso por la banda.https://d-216535827571836800.ampproject.net/2307150128000/frame.html

En 2016, Meisner sufrió la pérdida de Lana Rae, su esposa, quien accidentalmente se disparó, provocándose la muerte.