‘Abrazos no balazos’, demagogia que sólo “empoderó al crimen”: expertos en seguridad

Especialistas en seguridad alertan que la delincuencia organizada “participará con mayor descaro” en las elecciones que se llevarán a cabo en 2024.

La inseguridad y la violencia en el país se encuentran hoy “peor que nunca”, debido a que la política de “abrazos no balazos” resultó “sólo demagogia” y una “retórica” que derivó en una “complicidad” del gobierno que empoderó al crimen organizado, consideraron expertos en seguridad.

Al participar en el Meet Point virtual de El Financiero Bloomberg, El estado de la seguridad en el país, moderado por el columnista y director de Información Política de esta casa editorial, Pablo Hiriart, el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Guillermo Valdés dijo que “la estrategia es desastrosa”.

“Hay complacencia, complicidad y permisibilidad” frente a las bandas de la delincuencia, afirmó.

Subrayó que “la inacción del Estado” frente al crimen y el “abandono de las instituciones locales de seguridad” han derivado en una “impunidad y en un mayor control de las instituciones por parte de la delincuencia. No hay disposición para enfrentar al crimen, no hay estrategia, políticas ni directrices claras”, afirmó.

Lo anterior, dijo, hará que en el proceso electoral de 2024 los cárteles “van a tratar de participar en lo más que puedan, con financiamiento, con candidaturas a través de interpósitas personas”. Consideró que “es escandaloso que el INE y el gobierno no revisen el tema y no definan una estrategia; es una vergüenza que no hagan hasta ahorita”.

Expresó que “el saldo es el abandono de las instituciones locales de seguridad y justicia, no se han mejorado las policías, los ministerios públicos y las cárceles siguen siendo un desastre”.

Roxana Juárez Parra, senior analist de Souther Pulse, egresada de la academia del FBI, planteó que en materia de seguridad “estamos peor que nunca” y que la militarización sólo “ha dejado a la población en una situación de vulnerabilidad”.

La política de “abrazos no balazos es parte de la retórica política que el Presidente usó en su campaña y que sostuvo, aunque nos está costando muy caro para la integridad de las personas”. Destacó que “hay poco interés en la seguridad que se nota en los presupuestos”.

Estimó que en seguridad “hemos estado dando bandazos y en vez de aplastar a las organizaciones criminales, éstas hoy no tienen ningún límite financiero ni de leyes”. Advirtió también que, frente a que el Presidente continúa “violando la ley electoral, atacando a la oposición y a los periodistas, se vislumbran delitos que se cometerán. Estamos ante un grave retroceso”, dijo.

Anticipó que la situación de inseguridad en México “debilita su capacidad para negociar con Estados Unidos, y nos ha dejado vulnerables”.

Jorge Alberto Lara, especialista en seguridad y sistemas de justicia penal, planteó que “en este gobierno la seguridad tiene un tinte político. No hay una estrategia, todo ha sido concentrar recursos y los esfuerzos de la Guardia Nacionalque no han servido para la seguridad pública ni la seguridad nacional”.

Expuso que “abrazos no balazos no fue estrategia, pero no despeja que haya complicidad. Eso no dice nada, se requiere Estado de derecho, prevención del delito, política pública de manera transversal, con cultura, deporte”.

Resaltó que, ante esta situación, la delincuencia organizada “participará con mayor descaro en 2024, por interpósitas personas y de apoyo a candidatos a cambio de las secretarías de seguridad” en los estados. “Si hay cerrazón e imparcialidad, se afectará a las Fuerzas Armadas si se suben al ring de Morena”, dijo.

“No ha sido una estrategia, sino un gran pretexto y una acción retórica y una acción de complicidad. Hay una inacción y un facilitador de todos los cárteles para dejar hacer y dejar pasar, lo que aumenta la impunidad y el empoderamiento de los grupos criminales y una fragilidad de la ciudadanía”, apuntó.