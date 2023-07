Cancelación de concesiones es en serio si incumplen

El secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, dio a conocer que va en serio el ultimátum de que se cancelarán concesiones en la ciudad de Chihuahua para los conductores de urbanos que no cumplan, hasta la fecha dijo, podrían comenzar con 88.

De la Peña dijo que esto se dio debido al incumplimiento a los 10 acuerdos tomados en la sesión del pasado 5 de abril en el Consejo Consultivo de Transporte.

En este sentido, indicó que el día de hoy los concesionarios acudirán a su oficina a evaluar la situación de las concesiones, toda vez que de las 88 que van a retirar.

“hay algunas que no operan, otras no brindan el servicio y otras no están en funciones porque no les interesa operarlas… Hicimos ya la revisión de cuál es el cumplimiento que se tiene respecto a los acuerdos que se tomaron. Tenemos que en Chihuahua hay 83% de cumplimiento en el tema de año-modelo de los autobuses”, explicó.

Asimismo, dijo que existen 53 autobuses nuevos y 30 camiones que se están esperando, además, se encuentra en trámite una compra de autobuses nuevos para Bowí y BRT.