Putin firma ley que prohíbe cambiar de sexo con cirugía o tratamiento

Reporte Índigo

Lo considera “degeneración”.

El Gobierno ruso avaló de manera unánime la prohibición de esta clase de procedimientos, lo que representa un atentado contra la comunidad transexual.

Vladímir Putin, el presidente de Rusia, firmó una nueva ley que prohíbe la modificación de sexo tanto a través de tratamientos y procedimientos médicos como en documentos de identidad.

Esta decisión fue tomada por el Parlamento con la intención de salvaguardar a niños y adultos de lo que consideran una “degeneración“, lo que ha provocada preocupación en la comunidad transexual.

La ley fue aprobada de manera unánime por los diputados de la Cámara baja el 14 de julio, y cinco días después por el Senado, quedando así prohibida cualquier forma de intervención médica, ya sea quirúrgica o con el uso de medicamentos, para realizar cambios de sexo.

El viceministro de Sanidad, Oleg Salagái, informó que el año pasado se recibieron 996 solicitudes de cambio de sexo en el país. A partir de ahora, solo se permitirán intervenciones médicas relacionadas con el tratamiento de anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endocrinas asociadas con la formación alterada de los órganos genitales en niños, siempre que sea aprobado por una comisión de expertos.

Además, la nueva legislación prohíbe la adopción de niños por parte de personas que hayan realizado cambios de sexo, y tampoco podrán ser tutores o fideicomisarios.

