Agreden a Xóchitl en Oaxaca; “no me perdonan que no me fui a la 4T”; dice

Crónica

ALEJANDRO PÁEZ

“Los morenistas no me perdonan que no me haya ido para allá, me quisieran tener con ellos, el presidente (AMLO) me insistió en que yo me fuera a su movimiento de la 4T (…) y es mas eso, un poco de corajillo”, aseveró.

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez denunció haber sido víctima de agresiones por parte de morenistas en Oaxaca por lo cual los llamó a la calma pues no hay necesidad de intimidar.

“No hay necesidad de violentar, e intimidar, yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, que son muy poderosos”, consideró

Gálvez realizó una gira por Oaxaca y denunció que al visitar una feria de artesanías, la gente la reconoció y donde fue bien recibida por los lugareños, pero le enviaron “reventadores” para sacarla del lugar mediante acciones de violencia por lo cual pidió a la dirigencia de Morena en esta entidad que se la tome con tranquilidad.

"Pobres artesanas porque yo estaba comprando y creo que no era justo. Entonces decirle al de Morena que se tome un calmex, que se tome un té de tila; yo sé que la van a ver difícil en Oaxaca, porque hay mucho cariño en Oaxaca, estoy impresionada por el cariño, la aceptación", dijo.

Más tarde en entrevista, Gálvez restó importancia a esta situación y aseguró que los morenistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador no le perdonan que no quiso sumarse a su movimiento pese a que el mismo mandatario se lo pidió.

“No pasa nada, los morenistas no me perdonan que no me haya ido para allá, los morenistas me quisieran tener con ellos, el presidente (AMLO) me insistió en que yo me fuera a su movimiento de la 4T porque saben mi trabajo que yo he hecho en las comunidades indígenas y es mas eso, un poco de corajillo, que la gente me trate bien en la calle que se tomen fotos conmigo”, explicó.

La senadora panista desestimó las burlas e ironías de López Obrador quien la calificó como la “señora X” y reviró que se le revertirá porque la X se pondrá de moda en México y en el mundo luego de que Elon Musk, el dueño de twitter se autodenominó el señor X.

Gálvez destacó la participación de las personas en sus eventos, y aseguró que nunca ha sido partidaria de llevar a personas para que la acompañen a todos y cada uno de ellos.

Asimismo destacó que ya ha logrado superar la meta de las firmas que solicitó el Comité Organizador del Frente Amplio por México, que es de 160 mil, y explicó que lo que ahora necesita es que esas personas que le han mostrado su apoyo voten por ella el próximo 3 de septiembre.

Cuestionada sobre la exigencia de Marcelo Ebrard para debatir tanto a ella como Claudia Sheinbaum, Gálvez confirmó que sí lo hará, pero aún no es el momento para ello.

Negó que le tenga miedo a los debates y menos a Ebrard pero aseveró que ahora mismo ella está enfocada en debatir con los demás aspirantes del Frente Amplio por México, lo cual ocurrirá el próximo 12 de agosto.

“Si no le tengo miedo al presidente, menos a él”, indicó entre risas de los asistentes