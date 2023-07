Participan chihuahuenses en campeonato de boliche

La ciudad de Chihuahua es sede del campeonato nacional de boliche donde participan más de 130 deportistas, que buscan su pase para integrar la selección que representará a México en los próximos Juegos Panamericanos que se realizarán en Chile, durante el otoño de este 2023.

Con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el evento organizado por la Asociación Estatal de Boliche recibió a deportistas que representan 16 estados del país, en las instalaciones de “La Bolichada” sobre la avenida Universidad.

Ignacio Pérez, presidente de la Asociación Estatal de Boliche, comentó que este es el evento más importante a nivel nacional donde participan 25 representativos de Chihuahua, originarios de Parral, Juárez y 11 deportistas del Municipio de Chihuahua, en las categorías sub 12, sub 16 y sub 21.

Hasta el momento se han definido resultados por equipos, donde Chihuahua destaca en la categoría sub 12, con medalla de plata en la rama femenil y medalla de plata y bronce en varonil, así como medalla de plata para el equipo femenil en la sub 16; mientras que, la competencia nacional continúa con la categoría sub 21 por equipos, para posteriormente dar inicio al round Robin.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan Abdo destacó la organización que se ha tenido en conjunto con el Comité Municipal de Boliche y la asociación estatal para llevar a cabo con éxito el evento e impulsar al Municipio de Chihuahua como sede de estos encuentros y la representación de talentos locales que son parte de la escuela de iniciación.

Destacó además la participación de chihuahuenses que acudieron a los pasados Juegos Nacionales de CONADE y Mariano Páez Palma, premio Teporaca de bronce en la edición 2021.