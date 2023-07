AMLO exige al INE derecho de réplica pero él no se lo da a Xóchitl Gálvez

Crónica

López Obrador exigió al INE derecho de réplica, mismo que él le ha negado a la senadora Xóchitl Gálvez a quien diariamente ataca en sus conferencias.

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes al Instituto Nacional Electoral (INE) de querer silenciarlo, luego de que el organismo autónomo aprobara medidas cautelares para que se abstenga de emitir expresiones contra políticos rumbo a las elecciones de 2024, esto en referencia a Xóchitl Gálvez a quien diariamente ataca desde Palacio Nacional y a quien, irónicamente, no da el derecho de réplica.

“Voy a aparecer aquí (en su conferencia diaria) con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde quedan la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir?”, cuestionó el primer mandatario durante su encuentro diario con los medios, ahora desde Baja California Sur.

El funcionario público se refirió a la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que determinó una tutela preventiva para que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa.

López Obrador señaló que hasta este viernes no había tenido notificación alguna sobre la resolución, pero se quejó de la prohibición.

“Vamos a esperar a ver con qué resuelven, porque prohíben todo, ya no quieren ni que aparezca el AMLITO (un muñeco de peluche con su imagen), está prohibido, no quieren nada, entonces vamos a estar al tanto”, dijo.

Justifica sus ataques contra Xóchitl Gálvez y pide que la investiguen

Denunció que estas decisiones ocurren porque su Gobierno llegó para combatir y desterrar la corrupción en el país.

“Eso es lo que no les gusta y por eso me quieren callar y quieren regresar los que han saqueado a México y que yo me quede callado… Entonces ¿para qué luchamos tanto tiempo?”, zanjó.

Asimismo, justificó sus dichos sobre políticos y elecciones porque, aseguró, los miembros de partidos opositores hablan de él.

“Si no quieren que yo hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos están hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar”, argumentó.

Su comentario destaca luego de que en reiteradas ocasiones López Obrador ha negado a la panista Xóchitl Gálvez el derecho de réplica en su conferencia diaria, incluso luego de que un juez otorgara un amparo a la senadora y se haya presentado en el Palacio Nacional donde le cerraron las puertas en la cara.

Antes de finalizar sus comentarios al respecto, nuevamente atacó a Gálvez, actual favorita del bloque opositor para ser candidata a las elecciones presidenciales de 2024, a quien pidió se investigue pues trascendió que sus empresas recibieron contratos por cerca de mil 500 millones de pesos en nueve años.