Ese no es mi ped@, no los voy a atender ¿y qué?..edil a pobladores.

Excélsior

Gaspar Romero

El servidor público de Copainalá fue grabado cuando contestaba con palabras altisonantes a los pobladores que pedían ser atendidos.

Ciudadanos del municipio de Copainalá en el estado de Chiapas recibieron malos tratos por parte del alcalde de ese municipio, Javier Vázquez Castillejos, cuando acudieron a la presidencia municipal a demandar solución a la demanda de cancelación de una clínica de parto humanizado y en su lugar construyan un campo deportivo.

En un video que circula en redes sociales, el edil visiblemente molesto, sale de oficina para advertir que dejen de gritar y si graban un video lo hagan para llevarlo como prueba ante el Ministerio Público, “porque lo que están haciendo es un motín“

“Ese no es mi pedo. Yo estoy ocupado, si no me estoy rascando las pelotas… no los voy a atender ¿y qué?”, fue parte de lo que dijo el funcionario público a los pobladores.