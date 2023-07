Ana Claudia Talacón revela los motivos que la llevaron al hospital

Publimetro

Por Xhanat Hernández

La actriz ya cumplió tres días internada, por lo cual sigue bajo revisión de médicos especialistas.

Este viernes 7 de julio Ana Claudia Talacón mantuvo preocupados a sus seguidores, ya que la actriz se mostró desde una cama de hospital, a pesar de que reveló que no se trataba de nada grave, los motivos sobre su ingreso repentino levantaron distintas dudas entre sus fanáticos.

La intérprete de ‘Charly’ en ‘Soy tu fan’ sigue recuperándose, no obstante, ante la noticia se tomó un momento para agradecer las muestras de cariño que recibió a través de mensajes en redes sociales, además de hablar sobre su diagnóstico.

¿Por qué Ana Claudia Talacón ingresó al hospital?

Desde su cuenta de Instagram Talacón publicó un video en sus historias para hablar sobre su estado actual, explicando que los médicos descartaron que sus molestias fueran parte de una apendicitis; sin embargo, reveló que aún continuaba en revisión para conocer su padecimiento con exactitud.

“Aquí sigo, no me han dado de alta. No era apendicitis, es una infección en el estomago horrible y la verdad si me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar. Muchas gracias a todos por sus mensajes” añadió la actriz.

Ana Claudia Talacón (Redes Sociales)

Por otra parte, este 8 de julio la actriz reapareció para detallar el diagnóstico que recibió de los médicos, al parecer los malestares que presentaba se debían a la bacteria conocida como salmonella. Aunque ya estaría recibiendo un tratamiento adecuado, hasta el momento se desconoce cuándo saldrá del hospital.

“Tercer día en el hospital. Que ya saben que tengo, que es salmonella y otro bicho” dijo Ana Claudia.